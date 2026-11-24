Samsung répertorie un nouveau correctif pour les Galaxy A57 et A27 internationaux. Voici les références et numéros à comparer avec votre appareil.

Galaxy A57 et A27 : les versions à repérer pour la mise à jour de novembre

Les Galaxy A57 et A27 internationaux ont désormais une mise à jour datée du 23 novembre dans les notes officielles de Samsung. Elle apporte le correctif de sécurité du 5 novembre 2026, sous Android 17. Pour savoir si votre appareil l’a reçue, le numéro de version est plus utile que la seule mention « logiciel à jour ».

Deux références sont concernées par les documents consultés : le SM-A576B pour le Galaxy A57 5G et le SM-A276B pour le Galaxy A27 5G. Samsung précise que les changements et leur disponibilité peuvent varier selon le pays, le modèle et l’opérateur. Ces notes ne constituent donc pas une garantie de téléchargement immédiat sur tous les téléphones français.

Deux modèles, deux numéros à comparer

Appareil Version publiée le 23 novembre Android Correctif de sécurité Galaxy A57 5G, SM-A576B A576BXXS7BZK1 17 5 novembre 2026 Galaxy A27 5G, SM-A276B A276BXXS4BZK4 17 5 novembre 2026

La note officielle du Galaxy A57 et celle du Galaxy A27 décrivent une amélioration de la sécurité. Elles n’annoncent ni nouvelle fonction photo, ni correctif d’autonomie identifié, ni passage à One UI 9.5. Android 17 était déjà présent dans les versions précédentes répertoriées : ce téléchargement ne correspond pas à son arrivée sur ces appareils.

Les dates permettent aussi de comprendre ce qui change. Le précédent correctif cité pour l’A57 international remontait au 5 octobre ; celui de l’A27, au 5 septembre. La date de publication du logiciel, le 23 novembre, et la date du correctif qu’il contient, le 5 novembre, désignent donc deux informations différentes.

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone et vérifiez la référence du modèle. Dans Informations sur le logiciel, comparez le numéro de version et le niveau du correctif de sécurité avec le tableau. Pour rechercher le téléchargement proposé à votre appareil, passez par Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation.

La référence compte autant que la fin du numéro. Menow avait déjà couvert le correctif de novembre de l’A57 sud-coréen, identifié par A576SKSS4BZK1. Le logiciel A576BXXS7BZK1 documenté ici appartient à une autre variante : retrouver BZK1 à la fin des deux noms ne suffit pas à les rendre interchangeables.