Galaxy A56 et A26 : le correctif de novembre arrive, voici la version à vérifier

Le correctif de novembre commence à atteindre les Galaxy A56 et A26, mais les deux téléphones ne sont pas servis de la même façon en France. Le firmware du A56 apparaît notamment pour l’Europe et les variantes françaises SFR et Bouygues. Pour le A26, la version américaine citée dans l’annonce ne doit pas être confondue avec celle du modèle européen.

Le code du téléphone compte autant que son nom

Le déploiement signalé le 20 novembre concerne notamment les versions A566BXXSFDZK1 pour le Galaxy A56 et A266MUBSDDZK1 pour le Galaxy A26. Le premier correspond au modèle SM-A566B. Le second appartient au SM-A266M : voir ce numéro dans une actualité ne signifie pas qu’il convient au SM-A266B vendu sur les marchés européens.

Téléphone et variante Version relevée Ce que l’on peut dire pour la France Galaxy A56 5G SM-A566B A566BXXSFDZK1 Référencée pour EUX, SFR et Bouygues ; l’offre OTA reste à vérifier sur l’appareil Galaxy A26 5G SM-A266M A266MUBSDDZK1 Ne constitue pas une preuve de disponibilité sur le modèle européen Galaxy A26 5G SM-A266B A266BXXSDDZK3 Repérée au Vietnam ; accès français non confirmé dans cette vérification

Le suivi de firmware du A26 européen ne recensait qu’un premier marché pour cette dernière version. Une mise en ligne de paquet et une notification reçue par tous les propriétaires restent deux étapes différentes. Il faut conserver cette distinction même lorsque le fabricant déploie un correctif dans plusieurs régions.

Vérifier la mise à jour en trois étapes

Identifiez votre variante. Dans les paramètres, ouvrez les informations concernant le téléphone et relevez le numéro de modèle. SM-A266B et SM-A266M ne sont pas interchangeables. Lancez une recherche officielle. Ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Ce chemin figure dans le tutoriel français de Samsung sur la vérification des mises à jour. Contrôlez le résultat. Si un téléchargement est proposé, lisez la version et le niveau du correctif. Après installation, vérifiez les informations du logiciel ; ne vous fiez pas seulement au message annonçant que le téléphone est à jour.

Samsung permet aussi de programmer l’installation lorsqu’elle est disponible. Sauvegardez les données importantes avant l’opération, gardez suffisamment de batterie et prévoyez le redémarrage : le téléphone peut être momentanément indisponible.

Ce correctif ne transforme pas le A56 ou le A26 en Galaxy sous One UI 9.5

Il s’agit ici d’une maintenance de sécurité après One UI 9. Les numéros cités ne prouvent ni l’ouverture d’une bêta One UI 9.5 sur ces appareils ni l’arrivée de ses nouvelles fonctions. Une mise à jour peut être importante tout en ne modifiant presque rien de visible à l’écran.

Le bulletin de sécurité de novembre de Samsung décrit des correctifs Android, des composants Samsung et du matériel. Certaines failles exigent un accès local ou physique ; d’autres concernent des composants précis. On ne peut pas additionner les lignes du bulletin pour affirmer que chaque Galaxy possédait exactement le même nombre de vulnérabilités.

Samsung précise également que la distribution varie selon la région et le modèle, et que certains correctifs de fournisseurs de puces peuvent arriver plus tard. Cela explique pourquoi un article annonçant un déploiement ne suffit pas à diagnostiquer un problème sur un téléphone qui ne reçoit rien le même jour.

Si aucune nouvelle version n’apparaît

Relevez votre modèle et la version installée, puis réessayez ultérieurement par le menu officiel. Le point décisif est la correspondance entre votre appareil et la branche distribuée, pas la présence du mot « novembre » dans une publication étrangère. Installer un firmware d’une autre variante pour aller plus vite n’est pas une étape nécessaire à cette vérification.