Le correctif de novembre est signalé sur le Galaxy A55 européen après One UI 9. La référence A556BXXSJEZK2 permet de reconnaître le téléchargement.

Galaxy A55 : le correctif de novembre arrive en Europe, voici la version à repérer

Le Galaxy A55 reçoit le correctif de sécurité de novembre 2026 en Europe. La version à repérer porte le numéro A556BXXSJEZK2. Pour les propriétaires qui viennent de passer à One UI 9, cette arrivée marque la reprise des correctifs après la mise à niveau vers Android 17.

Le déploiement est signalé ce 26 novembre par SamMobile. Sa disponibilité dépend encore du canal de distribution du téléphone. Deux Galaxy A55 achetés dans des pays différents, ou associés à des configurations opérateur différentes, peuvent recevoir la notification à des moments distincts.

Une référence permet de reconnaître le bon paquet

Le numéro complet A556BXXSJEZK2 correspond au Galaxy A55 européen de référence SM-A556B. On peut lire ce modèle dans Paramètres, puis À propos du téléphone. Ce contrôle évite de comparer son appareil avec une version destinée à un autre marché.

Pour chercher le téléchargement, ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si une mise à jour apparaît, son écran de présentation permet de vérifier le numéro proposé et les indications de sécurité. Une fois l’installation terminée, Informations sur le logiciel donne accès à la version installée et au niveau du correctif Android.

L’absence de notification aujourd’hui ne demande aucune manipulation particulière. Le téléphone peut rester dans l’attente du lot destiné à son pays ou à son opérateur. Les relevés de fichiers disponibles sur un serveur et les téléchargements effectivement proposés aux utilisateurs ne progressent pas toujours au même rythme.

Ce qui est établi sur les corrections

La publication concerne une mise à jour de sécurité. Le bulletin mensuel Samsung rassemble les problèmes corrigés dans Android et dans les composants propres aux Galaxy. Certaines entrées dépendent des composants présents dans chaque appareil. Le total mensuel ne décrit donc pas autant de failles nécessairement exploitables sur chaque A55.

Le niveau du correctif renseigne sur le cycle de sécurité pris en charge. Il ne donne pas une liste de nouvelles fonctions et ne permet pas de conclure à une amélioration mesurée de l’autonomie ou de la réception réseau.

Pour quelqu’un qui rencontre un problème depuis One UI 9, cette distinction est utile. Un correctif de sécurité peut être installé sans que son journal promette la résolution d’un dysfonctionnement précis. Si un souci persiste, il faut conserver son numéro de version et décrire les conditions de reproduction dans Samsung Members plutôt que supposer qu’une installation a échoué.

Pourquoi sauvegarder avant de lancer l’installation

Une mise à jour reste une modification du logiciel du téléphone. Avant de démarrer, vérifiez que les données importantes sont sauvegardées, que la batterie est suffisamment chargée et que le téléchargement peut se terminer sur une connexion stable. Le temps de redémarrage peut aussi rendre les appels momentanément indisponibles.

La taille du téléchargement propre à cette version n’est pas établie dans les éléments consultés. Le poids d’un fichier complet de réinstallation, parfois affiché sur les sites de firmware, ne permet pas de prévoir celui de la mise à jour proposée directement par le Galaxy.

Le repère pour les utilisateurs européens reste donc simple à retrouver. Vérifiez le modèle SM-A556B, puis le numéro A556BXXSJEZK2 dans l’offre du téléphone. Le journal régional Samsung peut également être consulté pour la variante européenne EUX, dont les informations évoluent avec le déploiement.