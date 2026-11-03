Galaxy A54 : One UI 9 et Android 17 arrivent en Europe, voici la version à repérer

La version A546BXXUNGZJ5 apporte Android 17 et One UI 9 au Galaxy A54 européen. Le correctif de sécurité reste daté du 5 octobre.

Le déploiement de One UI 9 ne se limite plus au Galaxy A54 coréen. Le journal officiel Samsung du SM-A546B indique désormais Android 17 et One UI 9, avec une publication datée du 2 novembre. GalaxyClub rapporte de son côté l’arrivée de cette mise à jour aux Pays-Bas, en Belgique et plus largement en Europe.

Cette étape concerne une autre référence que le SM-A546S coréen couvert précédemment sur Menow. Pour les propriétaires européens, le numéro à reconnaître est A546BXXUNGZJ5.

Une grosse mise à jour Android, avec le correctif d’octobre

Le constat de GalaxyClub évoque un téléchargement d’un peu plus de 2,5 Go. La taille est nettement différente de celle qu’un participant à une bêta peut voir pour rejoindre la version finale : les deux situations n’installent pas le même volume de changements.

Dans le journal Samsung du SM-A546B, le niveau du correctif de sécurité reste daté du 5 octobre 2026. Recevoir une nouvelle version majeure du système ne signifie donc pas automatiquement recevoir le bulletin de sécurité du mois de novembre.

Les réglages rapides et la confidentialité évoluent

Samsung détaille un panneau rapide plus personnalisable : la taille des commandes de luminosité, du volume et du lecteur multimédia peut être modifiée. Un indicateur bleu signale aussi qu’une application accède à la localisation ; le panneau permet d’identifier laquelle. Le journal ajoute un menu Garantie et entretien ainsi que des améliorations de l’accessibilité, dont des mises à jour TalkBack distribuées par le Play Store.

Le modèle et le réseau restent les bons repères

Le signalement européen et le journal officiel confirment cette nouvelle phase, sans garantir que tous les Galaxy A54 français reçoivent la notification à la même minute. Samsung précise que les changements peuvent varier selon le modèle, le pays ou l’opérateur. La version proposée directement par le téléphone reste le repère pour son propre appareil.

Pour suivre les autres modèles et distinguer fonctions générales et déploiements effectifs, notre dossier One UI 9 et déploiement en France rassemble les étapes connues. Sur le A54 européen, retenez surtout cette association : SM-A546B, Android 17 et micrologiciel A546BXXUNGZJ5.