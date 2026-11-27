Les futurs Galaxy A38 et A58 pourraient emprunter deux voies différentes pour leur processeur. Deux entrées Geekbench publiées le 26 novembre montrent un appareil Samsung SM-A386B avec une puce MediaTek et un SM-A586B avec une puce Samsung. Leur identification comme A38 et A58 reste celle d’appareils non annoncés : ces fiches de test ne remplacent pas une présentation du fabricant.

Le premier résultat, celui du SM-A386B dans Geekbench 7.1, mentionne le composant MT6881. Le second, publié pour le SM-A586B, indique S5E8865. Tous deux déclarent fonctionner sous Android 17.

Ce que les deux entrées affichent réellement

Donnée déclarée SM-A386B, attribué au Galaxy A38 SM-A586B, attribué au Galaxy A58 Puce MediaTek MT6881 Samsung S5E8865 Mémoire visible par le test 5,07 Go 7,08 Go Score sur un cœur 996 1 183 Score sur plusieurs cœurs 2 417 3 759

La quantité de mémoire visible par un outil n’est pas nécessairement la capacité commerciale inscrite sur la boîte. Une partie peut être réservée au système. Ces nombres suggèrent des configurations différentes, mais ne permettent pas d’établir toutes les variantes qui seront éventuellement vendues.

Le processeur ne dit pas encore tout du téléphone

La différence entre les deux fiches est concrète : elles ne déclarent pas la même plate-forme. En revanche, les noms commerciaux précis des processeurs, les prix et les dates de lancement ne sont pas confirmés par Samsung dans ces résultats.

Les scores décrivent des tâches exécutées par un outil, pas une journée passée avec le téléphone. Ils ne mesurent ni la tenue de la batterie, ni la qualité photo, ni la façon dont les applications restent ouvertes. Une puce plus rapide dans une opération ne suffit pas, à elle seule, à désigner le meilleur achat.

Des indices à comparer avec précaution

Les deux chiffres présentés ici proviennent de Geekbench 7.1.0. Il ne faut pas les mettre directement en concurrence avec des graphiques établis sous une autre grande version du logiciel. La sélection des tâches et leur pondération peuvent changer.

Enfin, une entrée publique de benchmark reste une déclaration de l’appareil qui l’envoie. Elle peut être incomplète, issue d’un prototype ou falsifiée. L’intérêt de cette apparition est de montrer la piste de deux architectures différentes dans le milieu de gamme Samsung, pas d’annoncer une fiche définitive ou un vainqueur avant leur commercialisation.