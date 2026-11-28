Les deux futurs Samsung ne se distingueraient pas seulement par leur puce. Les capteurs photo repérés et les informations de batterie dessinent deux choix à vérifier.

Les Galaxy A38 et A58 pourraient afficher tous deux 50 mégapixels sans offrir le même matériel photo. Les documents disponibles évoquent un capteur principal plus petit sur l’A38, tandis que les premiers résultats de processeur placent l’A58 plus haut dans les tâches mesurées. La batterie pourrait apporter un autre argument à l’A38, mais Samsung n’a pas encore présenté les versions finales.

Le capteur compte autant que les mégapixels

Dans son enquête du 23 novembre sur des relevés de transport, SammyGuru identifie un ensemble Sony IMX882 pour l’A38 et un IMX906 pour l’A58, tous deux de 50 Mpx avec stabilisation optique. Les pièces mentionnées peuvent encore correspondre à des essais de développement.

La différence porte sur la surface sensible : le format 1/1,56 pouce de l’IMX906 est plus grand que le 1/1,95 pouce de l’IMX882. Un capteur plus grand peut disposer de davantage de lumière à exploiter. Cela intéresse surtout les scènes sombres, mais l’objectif et le traitement restent nécessaires pour juger le résultat.

La stabilisation optique compense les mouvements du téléphone. Elle ne transforme pas un enfant qui court en sujet immobile : un essai en intérieur sera plus parlant que la seule mention « OIS ».

Les informations à comparer aujourd’hui

Critère Galaxy A38, informations rapportées Galaxy A58, informations rapportées Référence du prototype international SM-A386B SM-A586B Puce déclarée dans Geekbench MediaTek MT6881 Samsung S5E8865 Mémoire visible dans le test 5,07 Go 7,08 Go Score un cœur / plusieurs cœurs 996 / 2 417 1 183 / 3 759 Système déclaré Android 17 Android 17 Capteur principal repéré IMX882, 50 Mpx, stabilisation optique IMX906, 50 Mpx, stabilisation optique Format de ce capteur 1/1,95 pouce 1/1,56 pouce Batterie Environ 6 000 mAh évoqués, non officialisés Capacité non établie Recharge Puissance finale non établie ici 45 W rapportés pour la variante chinoise SM-A5860 Écran, dimensions et poids définitifs Non annoncés Non annoncés Stockage, prix TTC et date française Non annoncés Non annoncés

L’A58 est devant dans ces deux tests, pas dans tous les usages

Les entrées SM-A386B et SM-A586B, datées du 26 novembre et exécutées sous Geekbench 7.1.0, donnent l’avantage au second appareil. Ces scores peuvent éclairer une différence de puissance, mais ne mesurent ni la durée d’une partie prolongée ni la fluidité après plusieurs mois d’utilisation.

La mémoire visible par le logiciel suggère aussi deux configurations distinctes. Elle ne fixe pas la liste des versions qui seront vendues en France. Un appareil doté de davantage de RAM peut conserver plus de données d’applications, mais aucun essai de multitâche des modèles commerciaux n’est disponible ici.

Autonomie et recharge restent deux questions séparées

La capacité de 6 000 mAh évoquée pour l’A38 et les 45 W rapportés pour l’A58 ne se comparent pas directement. La première concerne la réserve d’énergie, la seconde un plafond de recharge. Le suivi des documents et des fuites de SammyGuru sépare bien ces informations ; la batterie de l’A58 ne doit pas être déduite de celle de l’A38.

Pour choisir le téléphone qui tiendra le mieux une journée, il faudra comparer les mêmes usages sur les deux : réseau mobile, navigation, vidéo et veille. Pour une recharge avant de sortir, regardez plutôt ce que chacun récupère en quinze minutes, avec le chargeur adapté.

Le rapprochement actuel donne des raisons de surveiller l’A58 pour la photo et la puissance, l’A38 pour la capacité de batterie envisagée. Il manque encore les tarifs français pour savoir si ces différences justifieront un supplément. Les fiches de prototypes ne permettent pas de recommander aujourd’hui une version d’importation ou de promettre le suivi logiciel et le SAV d’appareils non annoncés.