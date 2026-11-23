Des documents repérés évoquent un capteur plus petit sur le Galaxy A38, alors que le A58 conserverait le sien. Une piste, pas une fiche définitive.

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Deux téléphones peuvent afficher 50 mégapixels sans embarquer le même appareil photo. C’est précisément ce que suggèrent des documents concernant les futurs Galaxy A38 et Galaxy A58, repérés par SammyGuru le 23 novembre. Le premier pourrait recevoir un capteur principal plus petit que celui de son prédécesseur.

Le même nombre de pixels, un composant différent

Les documents publiés par SammyGuru mentionnent un ensemble photo A38 associant une définition de 50 mégapixels, le capteur Sony IMX882 et une stabilisation optique. Pour l’A58, la référence indiquée est l’IMX906, également accompagné de la stabilisation optique. Les enregistrements remontent respectivement aux 14 et 21 août : leur découverte est récente, leur contenu ne décrit donc pas nécessairement les derniers choix de Samsung.

La différence tient à la taille du capteur : le format indiqué pour l’IMX882 est de 1/1,95 pouce, contre 1/1,56 pouce pour l’IMX906. Selon le média, ce dernier équipe déjà le Galaxy A37 dans plusieurs régions. Le scénario serait donc celui d’un changement défavorable sur l’A38, avec une continuité sur l’A58.

Pourquoi les 50 mégapixels ne suffisent pas à trancher

La définition compte les points de l’image ; elle ne dit pas quelle surface reçoit la lumière. À cadrage et technologie comparables, une surface sensible plus grande offre davantage de latitude pour capter cette lumière. La différence peut notamment devenir intéressante à l’intérieur, lorsque photographier un enfant qui bouge impose de limiter le temps de pose.

Cela ne permet pas de prédire le résultat de ces deux Galaxy. L’objectif, le traitement des images et les réglages d’exposition influencent aussi la photo finale. La stabilisation optique aide à compenser les mouvements du téléphone, mais elle ne fige pas un sujet qui se déplace.

Des éléments de développement, pas encore le verdict photo

Aucune fiche commerciale définitive n’est établie par ces documents. Des composants peuvent être évalués avant qu’un constructeur arrête sa configuration. Il faudra donc attendre une confirmation matérielle, puis des comparaisons sur les modèles vendus, pour parler d’un véritable recul. À ce stade, la question utile n’est pas de savoir lequel possède le plus de mégapixels, mais si Samsung changera effectivement la taille de son capteur principal.