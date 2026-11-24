Le firmware A376BXXS7BZK1 est signalé en Europe. Il apporte le correctif de novembre, sans annoncer l’arrivée de One UI 9.5 sur le Galaxy A37.

Galaxy A37 : le correctif de novembre arrive en Europe, voici la version à vérifier

Image : illustration.

Le Galaxy A37 reçoit le correctif de sécurité de novembre en Europe. La version à repérer est A376BXXS7BZK1, signalée le 24 novembre par SamMobile à partir d’un relevé de Tarun Vats. Cette mise à jour suit le passage du téléphone à One UI 9.0 et Android 17 ; elle ne correspond pas à l’installation de One UI 9.5.

Le numéro de version est le repère le plus utile

L’annonce concerne le déploiement européen. Elle ne permet pas de garantir que chaque exemplaire acheté en France recevra la notification le même jour. Samsung explique dans sa documentation française sur les mises à jour que la distribution se fait par vagues et dépend notamment des adaptations nécessaires au modèle et à l’opérateur.

Si un proche a déjà reçu le correctif et que votre A37 ne propose rien, ce décalage ne suffit donc pas à diagnostiquer une panne. Le numéro A376BXXS7BZK1 permet surtout de comparer deux installations sur la référence concernée, plutôt que le seul mois affiché dans un article.

Vérifier la mise à jour depuis le téléphone

La procédure française de Samsung passe par Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Le téléphone recherche alors le logiciel proposé pour sa configuration. Si le paquet apparaît, consultez les informations affichées avant de choisir l’installation immédiate ou sa programmation.

Pour contrôler la version déjà installée, ouvrez À propos du téléphone puis Informations sur le logiciel. Ces informations permettent de distinguer la version d’Android, celle de One UI et le numéro de version du logiciel : ce sont trois repères différents.

Un correctif de sécurité n’est pas une nouvelle version de One UI

Le bulletin de sécurité de novembre publié par Samsung rassemble des corrections provenant d’Android et des composants du constructeur. La présence de ce correctif sur l’A37 ne signifie pas que toutes les nouveautés montrées dans la bêta One UI 9.5 deviennent disponibles.

Aucune date d’arrivée de One UI 9.5 sur le Galaxy A37 n’accompagne cette distribution. Pour l’instant, le changement concret à rechercher est donc le nouveau firmware de sécurité, directement dans les paramètres du téléphone, sans installer manuellement un paquet prévu pour une autre région.