Galaxy A34 5G : One UI 9 arrive en Europe, voici la version à chercher sur votre téléphone

Samsung a commencé à distribuer One UI 9 avec Android 17 au Galaxy A34 5G européen. Le paquet du 9 novembre porte la référence A346BXXUHGZJ8. Si vous avez acheté ce modèle en France, c’est le numéro à retenir pour savoir quelle mise à jour est proposée et vérifier ensuite qu’elle a bien été installée.

Une version européenne, plusieurs canaux de distribution

Le journal de Samsung associe cette version au SM-A346B. Le même paquet figure dans les relevés du micrologiciel pour les canaux européens EUX et EUY ainsi que pour Bouygues Telecom et SFR. Cette présence indique que le fichier existe pour ces variantes. La date à laquelle le téléphone le propose peut varier selon le canal et le rythme du déploiement.

Si vous avez acheté votre appareil à l’étranger, vérifiez d’abord le numéro du modèle dans Paramètres → À propos du téléphone. Le nom Galaxy A34 5G, identique en vitrine, peut couvrir d’autres références régionales. L’absence de ce numéro précis sur un modèle importé ne suffit donc pas à conclure qu’il a été oublié.

Où vérifier sur le téléphone

Dans les Paramètres, ouvrez Mise à jour du logiciel, puis Téléchargement et installation. Si une mise à jour est proposée, lisez la version affichée avant de démarrer. Si vous l’avez déjà installée, ouvrez À propos du téléphone → Informations sur le logiciel. Vous pourrez y comparer la version One UI, la version Android et le numéro de version.

Une recherche manuelle suffit pour savoir ce que le serveur propose à votre appareil à cet instant. Si le téléphone est encore sur une version antérieure, réessayez plus tard. Avant une mise à niveau de cette ampleur, prévoyez une sauvegarde, une connexion Wi-Fi et un moment où vous pouvez laisser le téléphone redémarrer.

Ce que la mise à jour change sur l’A34

Samsung mentionne notamment la personnalisation du panneau des réglages rapides. C’est l’un des changements à regarder après l’installation si vous utilisez souvent les raccourcis Wi-Fi, Bluetooth ou luminosité. Le journal indique également un correctif de sécurité daté du 5 octobre 2026. La date du correctif et celle de la diffusion européenne correspondent à deux informations différentes.