Le Galaxy A18 4G bénéficie d’un long suivi logiciel. Mais les six ans annoncés se comptent depuis le premier lancement mondial, même si vous l’achetez plus tard.

Galaxy A18 : les six ans de mises à jour ne commencent pas le jour de votre achat

Le Galaxy A18 4G promet jusqu’à six générations de mises à jour du système et six ans de correctifs de sécurité. C’est un argument utile pour garder un téléphone longtemps, mais il comporte un détail à connaître avant d’acheter : ces six années commencent au premier lancement mondial du modèle, pas à la date de votre facture.

Un appareil acheté plus tard en promotion ne repart donc pas avec six années complètes de suivi. Samsung le précise dans la note consacrée aux mises à jour sur la fiche française du Galaxy A18.

Six versions du système et six années de sécurité : deux engagements différents

Les grandes mises à jour font évoluer Android et l’interface One UI. Les correctifs de sécurité, eux, servent à corriger des failles. Recevoir les seconds ne signifie pas qu’une nouvelle version majeure d’Android arrive à chaque fois.

La promesse ne garantit pas non plus la présence de toutes les fonctions des Galaxy plus chers. La compatibilité d’un outil dépend notamment du matériel et du modèle concerné. Pour choisir ce téléphone, mieux vaut donc partir de vos besoins actuels plutôt que compter sur l’arrivée d’une fonction encore réservée à un autre appareil.

La version française est bien un Galaxy A18 4G

Dans son annonce française du 15 septembre 2026, Samsung présente le Galaxy A18 4G avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Il arrive sous Android 17 et One UI 9.0. Ce sont ces informations qu’il faut rapprocher de la fiche du vendeur, sans mélanger les caractéristiques de références différentes.

Le lancement australien annoncé fin novembre ne correspond donc pas à l’arrivée de ce modèle en France, où il était déjà présenté en septembre. Son prix australien ne constitue pas davantage une offre française.

Que vérifier avant de le garder plusieurs années ?

Le suivi logiciel compte, mais il ne résume pas la durée de vie du téléphone. Vérifiez aussi que le stockage suffit à vos usages, que la batterie répond encore à vos besoins et que les applications nécessaires fonctionnent correctement. Une batterie usée et une fin de support logiciel sont deux problèmes distincts.

Enfin, conservez les mises à jour activées et vérifiez régulièrement celles proposées dans les réglages. La promesse de suivi n’apporte sa protection que si les correctifs disponibles sont effectivement installés.