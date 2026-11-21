Galaxy A : jusqu’à 19 % de hausse évoqués, quels Samsung seraient les plus touchés ?

Les prix de plusieurs Galaxy A pourraient augmenter en 2027, avec une hausse proche de 19 % pour le Galaxy A17 5G. C’est un projet rapporté par la presse économique coréenne, pas une grille française annoncée par Samsung. Le pourcentage ne concerne pas tous les modèles.

L’information d’origine a été publiée le 17 novembre par Seoul Economic Daily, puis reprise le 20 novembre. Elle évoque huit références et une mise en œuvre qui commencerait le 1er janvier. Le calendrier et l’ampleur pourraient varier selon les pays : les Français ne doivent pas ajouter automatiquement 19 % au prix affiché aujourd’hui.

Le Galaxy A17 porterait la plus forte hausse en pourcentage

Les montants rapportés sont en dollars. Pour le Galaxy A17 5G, le passage évoqué est de 269 à 319 dollars, soit environ 245 à 290 €. L’écart de 50 dollars représente environ 45 € et une hausse de 18,6 %.

Ces conversions utilisent le taux BCE du 20 novembre 2026, soit 1 € pour 1,099 dollar. Ce sont des équivalents monétaires hors frais d’importation, taxes supplémentaires éventuelles et frais de change, pas des prix français TTC.

Modèle cité Hausse évoquée Équivalent indicatif Galaxy A37 60 $ Environ 55 € Galaxy A27 40 $ Environ 36 € Galaxy A17 5G 50 $ Environ 45 € Galaxy A18 40 $ Environ 36 € Galaxy A07 30 $ Environ 27 €

Une hausse de même montant ne produit pas le même pourcentage sur un téléphone abordable et sur un modèle plus cher. C’est pourquoi l’exemple de l’A17 est visible, sans constituer une augmentation uniforme.

Pourquoi la mémoire pèse dans le coût des petits prix

Le rapport relie la pression tarifaire au prix des composants mémoire. Sur un appareil abordable, la mémoire peut représenter une part plus importante du coût total que sur un haut de gamme qui accumule d’autres composants chers. Une hausse affecte donc davantage l’équilibre économique du produit.

Ce contexte explique l’hypothèse, sans valider les futurs tarifs. Samsung peut faire varier mémoire, stockage, configurations et opérations commerciales. Le rapport ne permet pas de connaître la combinaison retenue en France.

Faut-il acheter maintenant pour éviter la hausse ?

Cette information seule ne justifie pas un achat précipité. Comparez le modèle exact, la RAM, le stockage, le prix TTC et les conditions de l’offre française. Un tarif catalogue évoqué pour un autre marché ne dit pas ce que coûtera un appareil chez nous.

La prochaine étape utile est la publication des prix français. Pour l’instant, la hausse reste une prévision attribuée à des sources industrielles, non une facture déjà décidée pour tous les utilisateurs Galaxy A.