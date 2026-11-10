Digital Foundry a essayé la démonstration FSR sur une Radeon RX 6700 XT. L’écart avec les chiffres Xbox montre pourquoi comparer les seules caractéristiques du GPU ne suffit pas.

FSR 4 sur Xbox Series X : pourquoi une Radeon de PC ne donne pas les mêmes résultats

Deux puces graphiques proches sur le papier ne consacrent pas forcément le même temps à reconstruire une image. Dans son émission du 9 novembre, Digital Foundry confronte les chiffres de FSR 4 sur Xbox Series X à son essai de la démonstration sur une Radeon RX 6700 XT. Le résultat donne un éclairage intéressant sur le travail réalisé pour la console : le coût relevé sur PC est plus élevé.

Il ne s’agit pas d’un match entre deux machines sur un jeu commercial. Digital Foundry n’a pas exécuté la bibliothèque Xbox sur le PC ; il rapproche ses mesures Windows des temps publiés pour la console. Cette limite est essentielle pour comprendre ce que l’écart révèle, et ce qu’il ne permet pas de conclure.

3,86 ms sur Series X, environ 5 ms dans l’essai PC

Le modèle complet de FSR 4 demande 3,86 millisecondes pour reconstruire une sortie 4K sur Series X dans l’exemple de Microsoft. Sur sa RX 6700 XT, Richard Leadbetter relève environ 5 ms sans renforcement de netteté, avec des passages à 5,2 ms lorsqu’il change de mode dans la démonstration. Le coût monte à environ 5,5 ms avec le filtre de netteté activé.

Ces variations interdisent de transformer un chiffre isolé en classement définitif. Elles montrent surtout que la version Xbox ne se réduit pas à prendre le même algorithme PC et à supposer un résultat proportionnel à la puissance annoncée de la puce.

Notre précédent article détaillait les temps de reconstruction sur Series X et Series S. Le nouvel apport de l’analyse vidéo est cette confrontation avec une Radeon de bureau, pas une nouvelle annonce de disponibilité de FSR sur Xbox.

Microsoft confirme un travail spécifique aux deux consoles

La documentation du kit de développement Xbox d’octobre explique que Microsoft et AMD ont optimisé l’implémentation pour les Series X et S. Elle revendique un débit de reconstruction supérieur par téraflop à celui des GPU RDNA 2 de PC utilisant le même modèle complet INT8.

Cela donne un contexte à la surprise de Digital Foundry. L’architecture, l’implémentation et les optimisations comptent autant que la proximité apparente de deux fiches techniques. La RX 6700 XT constitue ici un point de comparaison, pas une copie exacte du GPU semi-personnalisé de la Series X.

Digital Foundry présente cette comparaison à partir de 31 min 26 dans son émission ; les mesures PC lui appartiennent et ne constituent pas un test Menow :

Le projet d’exemple de Microsoft distingue d’ailleurs ses deux cibles : la version Windows fonctionne en SDR, tandis que la version Xbox peut fonctionner en HDR avec un écran compatible. Ce détail ne suffit pas à expliquer l’écart mesuré ; il rappelle pourquoi cette comparaison ne remplace pas un essai parfaitement identique de bout en bout.

Le modèle Lite n’économise pas la même proportion sur PC

Dans les chiffres Series X, passer du modèle complet au modèle allégé fait descendre le temps de 3,86 à 2,75 ms, soit environ 29 % de temps en moins pour cette étape. Sur la Radeon testée par Digital Foundry, le passage d’environ 5 à 3,11 ms représente plutôt 38 %. Les deux implémentations n’ont donc pas simplement un écart fixe qui se répéterait dans tous les modes.

Selon AMD, les modèles Full et Lite fonctionnent sur les deux Xbox. Le choix permet d’arbitrer entre qualité de reconstruction et coût graphique. À définition de rendu et de sortie identiques, leur utilisation mémoire est la même : le modèle allégé n’est pas automatiquement un mode qui libère davantage de mémoire vidéo.

Une marge utile, pas la promesse d’un jeu plus rapide

À 60 images par seconde, l’intervalle entre deux images est d’environ 16,7 ms ; à 30 images par seconde, il atteint 33,3 ms. C’est un repère pour situer le coût de la reconstruction, pas une prévision de performances. Le reste du rendu doit aussi tenir dans ce temps.

Un gain sur l’agrandissement de l’image ne transforme pas automatiquement un jeu à 30 images par seconde en jeu à 60. Le studio peut consacrer sa marge à une meilleure image de départ, à d’autres effets ou à une cadence plus régulière. Et si une autre partie du moteur constitue le principal obstacle, accélérer cette étape ne le supprime pas.

Pour le joueur, la preuve décisive restera donc le correctif d’un jeu identifié : console concernée, mode graphique, cadence et comparaison en mouvement. Les chiffres de la démonstration montrent que l’optimisation spécifique à Xbox a de l’intérêt ; ils ne donnent ni liste de jeux mis à jour ni calendrier de déploiement dans votre bibliothèque.