Une nouvelle vague d’attaques touche les installations de réfrigération de commerces européens. En France, des contrôleurs restent exposés sur Internet.

Des frigos de supermarchés piratés dans six pays européens : une nouvelle vague après la France

Après les commerces français en octobre, une nouvelle vague de piratages touche la chaîne du froid en Europe. Des magasins de Belgique, Suède, Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et Estonie ont signalé des incidents dans la nuit du 1er au 2 novembre. Dans certains établissements, les réglages des installations ont été modifiés à distance, rendant des produits impropres à la vente.

Des températures modifiées, des stocks perdus

Selon les déclarations recueillies par BleepingComputer, les incidents concernent notamment des magasins ICA et Coop en Suède, Delhaize et Spar en Belgique, ainsi que SuperValu en Irlande. Les enseignes ne décrivent pas toutes la même ampleur : Coop confirme sept magasins touchés sur plus de 800, tandis que Carrefour Belgique évoque quinze établissements et précise que ses hypermarchés restent opérationnels.

Les perturbations vont de l’arrêt d’équipements à l’activation du dégivrage. Dans un magasin ICA, un responsable cité par TV4 indique que la consigne a atteint 50 °C et que les produits congelés ont dû être jetés. Ce chiffre décrit un cas rapporté, pas la température mesurée dans tous les magasins concernés.

La France reste le pays le plus exposé dans le relevé de Censys

Le fait nouveau est cette vague européenne, distincte des attaques françaises d’octobre et du problème de réinitialisation. L’équipe de recherche Censys ARC observe cependant encore des interfaces Danfoss StoreView accessibles depuis Internet en France.

Son relevé du 2 novembre en compte 220 en France, contre 1 825 avant la vague du 11 octobre. La baisse est nette, mais l’exposition n’a pas disparu. Parmi ces 220 interfaces, environ 41 % semblent utiliser une version corrigée du micrologiciel, d’après l’estimation des chercheurs.

Une interface repérée en ligne n’est pas la preuve qu’un commerce a été piraté. Le relevé mesure une surface d’exposition, tandis que les incidents décrivent des compromissions constatées. Censys précise aussi qu’aucun groupe n’a revendiqué la nouvelle vague et que l’identité commune des auteurs n’est pas confirmée.

Mettre à jour ne remplace pas la protection de l’accès distant

Dans son alerte française publiée le 12 octobre et actualisée le 16, le CERT-FR recommande de supprimer l’exposition directe des unités de gestion sur Internet et de rétablir l’accès par un VPN sécurisé ou un réseau protégé. La vérification des réglages, notamment des plages de dégivrage, et les correctifs du constructeur font partie des mesures. Une remise à zéro isolée laisse l’équipement vulnérable si la voie d’accès reste ouverte.

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