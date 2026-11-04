City Life démarre le 5 novembre. La Citroën Ami demande 15 points, deux courses permanentes arrivent à Tokyo et les classements des coups de pub sont réinitialisés.

Forza Horizon 6 rend ses voitures plus faciles à débloquer, avec une Citroën Ami à gagner

Les prochaines voitures de Forza Horizon 6 demanderont moins de points dans la sélection du festival. Avec City Life, qui commence le 5 novembre à 15 h 30 en France, Playground Games abaisse le seuil des récompenses saisonnières pour tenir compte des retours des joueurs, notamment de ceux qui n’accèdent pas au contenu en ligne.

Première bénéficiaire de cette nouvelle formule : la Citroën Ami 2025. Il faudra réunir 15 points du 5 au 12 novembre pour l’obtenir. La petite électrique rejoint le Japon aux côtés de deux autres modèles inédits dans Horizon, la Honda S660 Alpha 2016 et la Fiat Panda 1987.

Un calendrier précis pour les petites nouvelles

Le programme officiel de la série 7 distingue les récompenses hebdomadaires de celle qui se débloque sur l’ensemble de la série :

Citroën Ami 2025 : 15 points, du 5 au 12 novembre.

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 2011 : 15 points, du 12 au 19 novembre.

Fiat Panda 1987 : 15 points, du 19 au 26 novembre.

Hillman Imp 1966 : 15 points, du 26 novembre au 3 décembre.

Honda S660 Alpha 2016 : 60 points cumulés sur City Life, du 5 novembre au 3 décembre.

Les 60 points de la Honda se cumulent sur la série : ce n’est pas une seconde récompense à 15 points. Autre changement utile pour atteindre ces objectifs : les championnats saisonniers en solo respectent désormais le niveau de difficulté choisi par le joueur.

Tokyo gagne deux courses qui resteront

Edo Circuit, pour la course sur route, et Shuto Charge, pour la course de rue, s’ajoutent comme tracés permanents. Leur intérêt dépasse la sélection temporaire du festival : ces parcours ne disparaissent pas avec la fin de City Life.

Les amateurs de garages personnalisés reçoivent aussi 35 accessoires IKEA. Le programme prévoit enfin une tenue Master Chief à débloquer dans le défi photo de la deuxième semaine, pour les 25 ans de Xbox et Halo.

Les scores des coups de pub repartent de zéro

Il y a un changement moins festif à anticiper. Le studio réinitialise les classements des coups de pub après correction de failles permettant d’enregistrer des scores irréalistes. Les radars, zones de vitesse, zones de drift, panneaux Danger et Mégatrails sont concernés.

Les objets du Journal de bord déjà déverrouillés restent acquis. Le nettoyage vise les tableaux de scores, pas un effacement général de la progression. La mise à jour du jeu a été mise à disposition le 2 novembre ; le lancement de la sélection City Life constitue la seconde échéance à surveiller.