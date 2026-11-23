Kiriko et Fatale sont en boutique avec neuf cosmétiques dans leur bundle commun. Prix français, accessoires et différence avec le tournoi : les détails utiles.

Kiriko et Fatale rejoignent la boutique de Fortnite avec un nouveau lot Overwatch. L’offre commune coûte 2 400 V-Bucks et réunit neuf cosmétiques. Pour un compte français achetant exactement cette quantité de monnaie dans l’offre consultée, le montant affiché est de 22,99 €. Voici ce qui est inclus et ce que cette collaboration ajoute réellement au jeu.

Deux héroïnes et leurs accessoires dans le même lot

La fiche officielle du bundle Kiriko et Fatale rassemble les deux tenues, deux accessoires de dos et deux pioches, puis une paire de chaussures, une émote et un revêtement. Les noms anglais de la fiche incluent Widow’s Kiss, Kiriko’s Kitsune, Widowmaker’s Fang, Kiriko’s Kunai, Kitsune Slippers, Ofuda Whirlwind et Widowmaker’s Salute.

La silhouette d’un objet ne change pas sa catégorie. Le fusil associé à Fatale figure ici comme accessoire de dos : il ne vous donne pas une arme supplémentaire dans votre inventaire de Battle Royale. De la même façon, porter Kiriko ne confère pas ses capacités de soutien d’Overwatch. Cette arrivée porte sur l’apparence des personnages et des accessoires.

Les neuf éléments ne sont donc pas neuf personnages. Ce décompte additionne toutes les catégories incluses dans le lot. Ouvrir sa fiche et parcourir chaque aperçu permet de distinguer les tenues principales des objets qui les accompagnent.

La courte présentation publiée par la chaîne officielle Fortnite permet de voir les tenues en mouvement.

Présentation officielle de Kiriko et Fatale — Fortnite.

2 400 V-Bucks pour le lot, 1 600 pour chaque offre individuelle

Dans la boutique officielle, les offres individuelles de Kiriko et Fatale sont affichées à 1 600 V-Bucks chacune. Prendre les deux séparément représente donc 3 200 V-Bucks, contre 2 400 pour le lot commun consulté. Si une seule héroïne vous intéresse, le montant à comparer est celui de son offre individuelle, sans présumer que tous les autres objets vous seront utiles.

Les 22,99 € correspondent à l’achat de 2 400 V-Bucks dans la boutique française vérifiée le 22 novembre. Un joueur qui dispose déjà de cette monnaie n’a pas nécessairement à régler cette somme. Il faut distinguer le prix du lot, exprimé dans la monnaie du jeu, du montant supplémentaire qu’il reste réellement à acheter sur son compte.

La coupe Fatale ne donnait pas tout le bundle

Epic avait également organisé la coupe Overwatch : Fatale. C’était une compétition avec conditions d’éligibilité et récompenses selon les résultats, distincte de l’offre commerciale. Elle ne permet plus de présenter aujourd’hui la tenue comme une récompense gratuite encore disponible à tous.

Pour le lot actuellement vendu, la boutique française consultée indique une fin au 5 décembre à 1 h, heure de Paris. Cet horaire concerne l’offre affichée ; il ne faut pas le transformer en garantie de disparition définitive des personnages. Avant tout achat, le contenu et le prix affichés sur votre compte permettent de vérifier exactement les éléments proposés.