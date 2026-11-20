Football Manager 27 arrive en version physique sur PS5 ce vendredi 20 novembre 2026, dix jours après sa sortie numérique. Pour les joueurs qui attendent une boîte, c’est la date à retenir. Une vérification passe toutefois avant l’achat : votre console doit pouvoir lire un disque. Une PS5 Pro ou une PS5 Digital Edition sans lecteur compatible installé ne pourra pas utiliser cette édition physique.

La boîte PS5 arrive après les versions numériques

Le calendrier publié dans la FAQ officielle de Football Manager 27 distingue la sortie numérique du 10 novembre, la boîte PC sortie à cette même date et la boîte PlayStation 5 prévue le 20 novembre. Il ne s’agit donc pas du lancement d’un nouveau jeu réservé aux acheteurs physiques : les joueurs sur le PlayStation Store ont déjà accès à leur version.

Version Date annoncée À vérifier FM27 numérique sur les plateformes prises en charge 10 novembre 2026 Choisir le produit correspondant à sa plateforme FM27 en boîte sur PC 10 novembre 2026 Ne pas le confondre avec l’édition PS5 FM27 en boîte sur PS5 20 novembre 2026 Présence d’un lecteur de disques sur la console

Le titre sur console appartient à la déclinaison FM27 Console. Une clé Steam pour PC n’est pas une édition PlayStation et ne se transforme pas en licence PS5. Cette distinction est particulièrement utile quand une annonce marchande affiche seulement « Football Manager 27 » en grand, avec la plateforme dans une ligne moins visible.

Le lecteur compte davantage que le nom PS5

Une PS5 équipée d’un lecteur permet d’utiliser des jeux physiques PS5. Pour la PS5 Pro, Sony précise que le lecteur est vendu séparément. Certaines PS5 Digital Edition récentes peuvent également recevoir le lecteur compatible, mais il ne faut pas généraliser cette possibilité à toutes les anciennes consoles Digital.

Regardez votre console : identifiez si un lecteur de disques est effectivement présent, plutôt que de vous fier uniquement à son nom sur la facture. Regardez la fiche du jeu : elle doit indiquer PS5 et un support physique. Une carte contenant un code numérique n’offre pas le même usage qu’un disque. Regardez le vendeur et la disponibilité : une date de sortie nationale ne garantit pas que chaque magasin dispose d’une boîte immédiatement.

Quel prix est affiché en France ?

Les fiches françaises consultées placent cette édition autour de 60 € : 59,99 € à la Fnac et 59,90 € chez E.Leclerc. Ce sont des prix relevés sur ces offres, pas un tarif unique imposé à tous les commerces. La référence EAN 5055277059133 permet de reconnaître la boîte PS5 sur les fiches françaises. Certaines pages peuvent encore conserver un libellé de précommande : il faut vérifier l’état réellement affiché au moment de commander ou de se déplacer.

Ce que cette version propose, sans la confondre avec le jeu PC

La présentation française de l’édition console met en avant une interface remaniée et des commandes reconfigurables, ainsi qu’un recrutement plus lisible et une préparation des matchs accessible depuis la boîte de réception. Le but est de faciliter les décisions à la manette : préparer la rencontre, intervenir sur sa tactique et suivre son effectif depuis le canapé.

Ces éléments décrivent le produit ; ils ne remplacent pas un essai permettant de juger sa fluidité, ses temps de traitement ou son confort sur plusieurs saisons. La boîte ne justifie pas non plus de lui attribuer toutes les fonctions et tous les outils de la version PC. Pour un joueur qui hésite entre deux supports, le choix commence par son appareil et ses habitudes de gestion, puis par sa préférence entre licence numérique et disque.