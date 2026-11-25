Le correctif 27.1.1 empêche le classement en direct d’annoncer un but avant son apparition à l’écran. Il réduit aussi les cartons jaunes et répare deux problèmes techniques.

Le classement vous annonçait un but avant que l’action apparaisse à l’écran ? Football Manager 27 corrige ce décalage avec la version 27.1.1, disponible depuis le 24 novembre sur Steam, Epic Games Store et Microsoft Store.

Le tableau attend que le but soit montré

Les notes officielles de Sports Interactive confirment que le classement en direct ne doit plus changer les positions des clubs avant que le résumé montre le but responsable de ce mouvement. Pour les joueurs qui surveillent simultanément la rencontre et la course au classement, cette avance de l’interface pouvait enlever le suspense d’une action.

Le correctif réduit également la fréquence des cartons jaunes, répare le fonctionnement du Steam Workshop et règle un rare problème empêchant des utilisateurs de la version Microsoft Store d’ouvrir le jeu. Un redémarrage de Steam peut être nécessaire pour que la réparation du Workshop prenne effet.

Les autres versions ne sont pas annoncées ici

La liste des boutiques concernées compte : ces notes ne permettent pas de conclure à une mise à jour simultanée de FM27 Console, Touch ou Mobile. Un joueur sur ces éditions doit attendre les indications qui les concernent, plutôt que chercher automatiquement le même numéro de version.

Sports Interactive prépare aussi une mise à jour pour décembre. Le studio vise notamment un choix entre des attributs du personnel affichés avec des nombres ou des mots, sous réserve des tests qualité. Cette préférence n’est pas incluse dans le correctif disponible aujourd’hui.