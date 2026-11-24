Les créateurs d’Ogu and the Secret Forest préparent un jeu de gestion de thermes. Température de l’eau, clients et récoltes feront partie du quotidien.

Fluffy Hot Spring : ce nouveau jeu vous confie un spa pour chiens à reconstruire

Reconstruire des thermes hérités de son grand-père, puis trouver le bain idéal pour chaque client : c’est la proposition de Fluffy Hot Spring. Sinkhole Studio et Moonlab Studio ont annoncé ce nouveau jeu le 24 novembre. La version PC via Steam est confirmée, mais aucune date de sortie n’a encore été donnée.

Les deux studios, déjà associés à Ogu and the Secret Forest, mettent ici en scène un univers de chiens, avec un maltais et un retriever. Derrière cette présentation douce, la gestion des bains repose sur plusieurs choix concrets : régler la température, sélectionner l’eau de source et installer les équipements qui répondent aux préférences des visiteurs.

Les clients n’attendront pas tous le même bain

La description officielle publiée par les développeurs sur Steam insiste sur les goûts différents des clients. Le développement de l’établissement passe aussi par la collecte de ressources et le déblocage de recettes de fabrication de meubles. On pourra ainsi modifier les lieux à mesure que les possibilités s’ouvrent.

Le jeu ne se déroule pas entièrement à l’intérieur des thermes. Les activités annoncées comprennent l’exploration de mines, la culture de plantes et la capture d’insectes. Elles accompagnent la progression de l’établissement, avec un village et des habitants à retrouver autour de lui.

Le maire, le propriétaire d’un magasin de vélos et le gardien du phare font partie des personnages présentés. Les aider et nouer des liens doit contribuer à redonner vie au village. Un autre fil accompagne cette reconstruction : les souvenirs d’enfance du personnage réapparaissent progressivement au cours de l’exploration.

Fluffy Hot Spring est prévu sur PC via Steam. Ni prix ni version console ne sont annoncés dans les informations disponibles. La fiche indique un jeu solo et propose de le suivre en attendant son lancement.

Pour le public français, une limite reste à connaître : le français ne figure pas dans les langues actuellement annoncées. La liste comprend l’anglais, le japonais, le coréen ainsi que le chinois simplifié et traditionnel. Il faudra donc attendre une éventuelle évolution de cette fiche avant de compter sur une traduction française.