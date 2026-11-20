Supprimer un cadran tiers de votre Fitbit pour le remettre ensuite n’est plus un geste anodin. Google annonce la fin de leur installation et de leur mise à jour le 28 novembre 2026, tout en maintenant le fonctionnement des éléments déjà présents. Une suppression ou un retour aux réglages d’usine peut donc vous priver de votre cadran préféré. Pour les propriétaires français, la restriction d’installation est même plus ancienne.

Un cadran conservé et un cadran à réinstaller, ce n’est pas la même chose

Dans son aide sur les applications des montres Fitbit, Google distingue clairement les deux situations : les cadrans et applications tiers déjà installés continuent de fonctionner ; après leur suppression, ou après une réinitialisation d’usine, leur réinstallation ne sera plus possible. La galerie de créations Fitbit et Google reste accessible.

Il ne s’agit donc pas d’un arrêt annoncé de la montre entière. Le risque porte sur un contenu précis, fourni par un développeur tiers, que l’on retire de son appareil. Si ce cadran vous convient encore, le conserver évite de transformer un simple changement esthétique en perte définitive d’accès.

Un avis officiel conservé dans une autre version locale du centre d’aide précise que l’installation des applications et cadrans tiers avait déjà été retirée dans l’Espace économique européen en juin 2024. La France fait partie de cette zone.

La nouvelle échéance mondiale ne signifie donc pas qu’un propriétaire français dispose soudain de quelques jours pour récupérer tous les cadrans tiers. Elle confirme surtout une précaution durable : avant de supprimer un ancien cadran ou de remettre la montre à zéro, vérifiez les conséquences pour ce que vous utilisez déjà.

Quelles montres sont concernées ?

La liste publiée comprend les Sense et Sense 2, ainsi que les Versa, Versa Lite, Versa 2, Versa 3 et Versa 4. Google cite également l’Ionic, mais celle-ci fait l’objet d’un rappel : sa présence dans une ancienne liste de compatibilité ne constitue pas une recommandation de continuer à la porter.

Il faut aussi distinguer ces modèles d’une Pixel Watch. Le présent changement ne suffit pas à conclure que toutes les montres de Google, tous les bracelets Fitbit ou toutes leurs applications sont concernés de la même manière.

Avant de changer de cadran, regardez ce qui est déjà enregistré

La documentation de navigation Fitbit indique qu’un appui prolongé sur le cadran permet, sur les modèles compatibles, de passer entre les cadrans enregistrés. C’est une option à examiner avant de supprimer celui que vous aimez.

Identifiez le cadran actuellement utilisé. Notez son nom et son développeur dans l’application du téléphone, plutôt que de vous fier seulement à son apparence. Regardez les cadrans déjà enregistrés sur la montre. Sur les appareils compatibles, maintenez le doigt sur l’écran du cadran pour afficher les choix disponibles. Évitez de supprimer l’ancien pour « faire un essai ». La possibilité d’installer un autre cadran ne garantit pas que le précédent pourra être récupéré. Avant un retour aux réglages d’usine, mesurez cette perte. Une réinitialisation est différente d’un simple redémarrage et retire les contenus installés.

En cas de problème, ne réinitialisez pas par réflexe

Un affichage qui ne vous convient plus, un changement de téléphone ou une difficulté de synchronisation ne justifient pas automatiquement de tout effacer. Commencez par identifier le problème et par consulter les instructions correspondant à votre modèle. Le fait qu’une procédure existe ne signifie pas qu’elle soit nécessaire dans votre situation.

Enfin, si vous acceptez de passer à une création Google ou Fitbit, vérifiez ses fonctions avant de retirer l’ancienne : informations visibles, lisibilité, personnalisation et données demandées. Le but est de choisir votre prochain affichage en connaissance de cause, sans perdre le précédent en pensant pouvoir le réinstaller à volonté.