Pour courir sans téléphone tout en conservant la trace du parcours, le Fitbit Edge a l’avantage : il possède un GPS intégré. Le WHOOP 4.0 peut suivre l’effort au poignet, mais il utilise le GPS du smartphone pour enregistrer un itinéraire. Les deux bracelets ne répondent donc pas au même besoin, même s’ils peuvent accompagner la même séance.

Sans téléphone ne veut pas dire sans aucune donnée

Avec le Fitbit Edge, le récepteur de position est dans le bracelet. Il peut enregistrer une sortie en extérieur sans emprunter la position du mobile. Avec le WHOOP 4.0, laisser le téléphone à la maison n’empêche pas le capteur de relever l’activité physiologique, mais supprime la source GPS nécessaire à la carte du trajet.

La différence compte si vous comparez deux sorties. Le suivi de l’effort et la trace du chemin répondent à des questions distinctes : le premier décrit la sollicitation, la seconde permet de voir où vous êtes passé. Un bracelet qui conserve les données de fréquence cardiaque n’a pas forcément enregistré la distance avec un récepteur satellite.

Pour votre sortie Fitbit Edge WHOOP 4.0 Récepteur GPS dans le bracelet Oui Non Parcours extérieur sans emporter le téléphone Enregistrement avec le GPS intégré Pas de trace GPS autonome Informations visibles au poignet Écran couleur AMOLED de 34 mm Pas d’écran; consultation dans l’application Rôle du téléphone pour le parcours N’est pas nécessaire comme source GPS Doit accompagner toute la séance avec la localisation autorisée Autonomie annoncée hors scénario GPS continu Jusqu’à 7 jours Environ 5 jours attendus selon WHOOP Positionnement Consultation des statistiques et suivi sportif au poignet Suivi de l’effort, du sommeil et de la récupération dans l’application

Les autonomies ci-dessus ne sont pas des durées de course avec le GPS actif. Elles ne constituent pas non plus des mesures comparatives réalisées par Menow.

Le Fitbit donne une réponse immédiate pendant la course

L’écran de l’Edge permet de consulter ses statistiques en cours de séance. La fiche française du Fitbit Edge indique également un altimètre, plus de 40 modes Sport et un poids de 17,7 g sans bracelet. Le téléphone doit fonctionner sous Android 11 au minimum ou iOS 16.4 au minimum, avec un compte Google et l’application Google Health pour l’association.

Ce sont des éléments de fonctionnement, pas une preuve que le tracé sera plus précis dans chaque rue. Sans essai commun sur le même itinéraire, il serait abusif de départager les performances du GPS en ville ou sous les arbres. Ici, l’avantage vérifié porte sur l’indépendance du récepteur.

Attention également aux services connectés. Le GPS intégré ne donne pas, à lui seul, une connexion mobile. Recevoir les notifications du téléphone ou piloter sa musique reste différent d’enregistrer un parcours. La présence d’instructions Google Maps au poignet ne permet pas non plus de promettre une navigation entièrement autonome hors connexion.

Avec le WHOOP 4.0, préparez le suivi du trajet avant de partir

L’assistance WHOOP explique que le capteur ne possède pas de GPS et que le téléphone doit rester avec vous pendant toute l’activité. Une perte de position du mobile peut perturber le parcours, la distance ou l’allure.

Ouvrez la fonction de suivi d’effort dans l’application WHOOP et choisissez votre activité. Activez l’enregistrement de l’itinéraire avant de lancer la séance. L’aide anglophone nomme cette commande « Track Route »; il s’agit ici d’une traduction descriptive. Vérifiez l’autorisation de localisation de l’application sur le téléphone. Emportez le mobile pendant toute la sortie. Le laisser au départ ne transforme pas le WHOOP en récepteur GPS.

Le WHOOP reste cohérent pour qui souhaite surtout rapprocher l’effort quotidien, le sommeil et la récupération. Son absence d’écran limite les distractions, mais impose de consulter les détails dans l’application. Ce choix d’usage ne peut pas se résumer à déclarer un vainqueur général.

En France, ne comparez pas seulement le prix du bracelet

Le Google Store français affiche le Fitbit Edge à partir de 179,99 € au relevé du 21 novembre 2026. Le coaching personnalisé avec Gemini relève de Google Health Premium : le prix du matériel ne signifie pas que tous les services sont inclus sans abonnement.

Pour WHOOP, le coût dépend de l’adhésion et de l’offre réellement associée au matériel. Aucun tarif français actuel propre au WHOOP 4.0 n’a été confirmé dans cette vérification; nous ne reprenons donc pas un montant américain comme s’il s’agissait du prix français. Le 4.0 est par ailleurs une génération antérieure aux WHOOP 5.0 et MG : il faut identifier le modèle exact d’une offre avant de comparer ses fonctions.

Si votre priorité est de laisser le smartphone chez vous tout en gardant le parcours, la réponse est le Fitbit Edge. Si vous courez déjà avec votre téléphone et cherchez surtout à suivre l’effort dans la durée, la dépendance GPS du WHOOP 4.0 sera moins gênante. Dans ce second cas, le coût de l’adhésion et l’intérêt des analyses de récupération deviennent des critères plus importants que la présence d’une carte au poignet.