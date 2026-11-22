Google Health 5.13 affiche les entraînements détectés en cours sur Fitbit Air, Fitbit Edge et Pixel Watch. Voici ce que la carte permet et les réglages à vérifier.

Fitbit Air : Google ajoute enfin un moyen de vérifier que votre séance est enregistrée

Votre Fitbit Air est-il vraiment en train d’enregistrer votre séance ? Google Health 5.13 ajoute une carte de suivi en cours sur le téléphone, également pour Fitbit Edge et Pixel Watch. Elle permet d’arrêter une activité détectée automatiquement et d’accéder au résumé.

La fonction figure dans les notes officielles du 20 novembre. Elle ne remplace pas les réglages de détection.

La détection élargie des activités avait déjà été détaillée avec Google Health 5.11. La nouveauté de cette version porte sur sa visibilité pendant l’effort : savoir ce qui est suivi et pouvoir arrêter l’enregistrement depuis le téléphone.

Voir le suivi pendant la séance, plutôt qu’attendre son bilan

La carte apparaît sur l’écran d’accueil de Google Health, dans l’onglet Aujourd’hui. Google n’annonce pas avec cet ajout une précision accrue des mesures : il rend le suivi plus visible.

La détection et la synchronisation restent deux étapes différentes. Une séance peut avoir commencé à être reconnue par l’appareil sans que son bilan définitif soit déjà affiché sur le téléphone. Le récapitulatif final et l’indication d’activité en cours ne répondent donc pas à la même question.

Une activité automatique ne commence pas nécessairement à la première minute

L’aide officielle sur les activités suivies par Fitbit Air explique que la reconnaissance s’appuie sur des mouvements continus et une fréquence cardiaque élevée et soutenue. La plupart des activités ont une durée minimale de 10 à 20 minutes, modifiable dans les paramètres. Le résumé arrive après le retour au calme et le traitement des données, généralement sous 30 minutes.

Ce délai explique pourquoi l’absence de bilan immédiat ne suffit pas à diagnostiquer une séance perdue. La nouvelle carte ne doit pas non plus être interprétée comme une promesse de détection sans seuil. Pour un effort bref ou une activité difficile à reconnaître, les réglages de la catégorie concernée restent importants.

Pour les contrôler dans l’application, la documentation française indique le parcours suivant :

Ouvrez votre profil, en touchant votre photo ou votre initiale. Entrez dans les paramètres Google Health, puis dans la rubrique Activité. Vérifiez que la détection d’activités est activée. Choisissez le type d’activité pour examiner sa durée minimale ou désactiver sa détection automatique.

Après la séance, confirmez le bon type d’effort ou corrigez-le lorsque nécessaire. Cette action aide à conserver un historique cohérent : une marche, une course ou une séance sur machine ne décrivent pas le même entraînement.

Sur Android, l’application doit pouvoir rester connectée au bracelet

Une carte plus lisible ne résout pas une connexion interrompue entre les deux appareils. Dans son guide Android, Google explique que le fonctionnement en arrière-plan intervient notamment dans la synchronisation, les notifications et le GPS via le téléphone. Des restrictions peuvent perturber ces échanges.

Si les informations n’arrivent pas correctement, vérifiez les autorisations de Google Health et les restrictions de données appliquées par le téléphone. Le guide précise que les réglages de localisation ou d’appareils à proximité peuvent intervenir selon l’appareil et sa version d’Android. Il faut contrôler les permissions correspondant à la fonction utilisée, plutôt que modifier au hasard tous les paramètres d’économie d’énergie.

La version 5.13 apporte aussi des améliorations en piscine et sur iPhone

Le même téléchargement permet de mémoriser la longueur du bassin et l’unité choisie pour la natation. Sur iPhone, il corrige un problème d’envoi de certaines données vers Apple Health après le changement d’heure ; Google recommande une déconnexion suivie d’une reconnexion si des données manquent encore. La recherche d’aliments est également améliorée.

La version à rechercher est 5.13 dans la boutique de votre téléphone. Google annonce une distribution échelonnée sur environ une semaine à partir du 20 novembre, suivant les appareils et les opérateurs. L’annonce ne prouve pas sa réception sur chaque compte français : si la carte n’apparaît pas encore, vérifiez d’abord la version effectivement installée et l’état de la détection automatique.