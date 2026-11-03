Firefox 159.0.1 corrige une faille importante : vérifiez votre version

Mozilla publie Firefox 159.0.1 pour corriger une vulnérabilité de niveau élevé. Voici comment vérifier si votre navigateur a reçu la mise à jour.

La mise à jour de Firefox publiée ce 3 novembre a un objectif précis : corriger une vulnérabilité classée de gravité élevée par Mozilla. Le correctif figure dans Firefox 159.0.1. Pour les utilisateurs de la branche 159, la vérification tient dans ce numéro de version.

Le bulletin de sécurité de Mozilla identifie la faille sous la référence CVE-2026-120572. Elle concerne des conditions de limites incorrectes dans le composant qui gère la mise en page des blocs et des éléments en ligne. Le signalement est attribué à Mozilla.

L’avis ne signale pas d’exploitation active. Sa classification « élevée » donne cependant une raison de ne pas repousser l’installation du correctif.

Le bon réflexe : regarder le numéro, pas seulement l’apparence

Une petite mise à jour de sécurité peut laisser l’interface parfaitement identique. Ce n’est donc pas en cherchant une nouvelle fonction que l’on saura si le navigateur est corrigé.

Sur une installation classique téléchargée chez Mozilla, la procédure officielle passe par le menu de Firefox, puis Aide → À propos de Firefox. Sur Mac, la fenêtre est accessible depuis le menu Firefox. L’ouverture de cette fenêtre permet de vérifier la version et de rechercher une mise à jour.

Si un redémarrage du navigateur est proposé après le téléchargement, terminez cette étape. Revenir ensuite dans la fenêtre « À propos » permet de contrôler le numéro réellement installé.

Firefox 159.0 : la version mentionnée comme corrigée dans ce bulletin est 159.0.1.

la version mentionnée comme corrigée dans ce bulletin est 159.0.1. Firefox 159.0.1 : le correctif annoncé est intégré.

le correctif annoncé est intégré. Installation gérée par une entreprise ou une distribution Linux : le canal de déploiement peut dépendre de l’administrateur ou du gestionnaire de paquets.

Ce correctif succède à la version majeure 159, dont nous avions couvert les changements et corrections. Ici, l’enjeu est plus immédiat : s’assurer que l’installation utilisée au quotidien a bien reçu la révision de sécurité.