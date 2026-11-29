Le FCNT RakuRaku F-53G associe un écran sensible à la pression à une interface simplifiée. Annoncé au Japon, il est attendu à partir de fin janvier 2027.

Poser le doigt sur une icône ne doit pas forcément lancer une application. C’est le principe du RakuRaku F-53G de FCNT, dont l’écran distingue le simple contact d’un appui. Ce smartphone destiné notamment aux seniors cherche à rendre le geste plus facile à confirmer, avec une sensation de pression perceptible.

Le modèle a été annoncé le 26 novembre au Japon. NTT Docomo prévoit sa commercialisation à partir de fin janvier 2027. Cette première commercialisation concerne le marché japonais.

Un écran qui aide à confirmer son geste

Le dispositif, nommé « RakuRaku Touch Panel », fait la différence entre toucher et appuyer. L’intérêt est concret pour une personne qui manque d’assurance avec un écran tactile : le geste peut être accompagné d’une sensation de validation, au lieu de reposer uniquement sur ce qui apparaît à l’écran.

FCNT associe cette commande à une dalle OLED de 5,4 pouces. Deux présentations de l’accueil sont proposées : l’une privilégie un défilement vertical simple, l’autre laisse organiser les applications d’une manière plus proche d’un smartphone classique. Le constructeur conserve ainsi plusieurs façons d’aborder les mêmes fonctions.

Cette approche s’inscrit dans une gamme déjà ancienne : FCNT présente le F-53G comme le successeur du F-53E lancé en janvier 2025. La pression sur l’écran reste au cœur de cette gamme conçue pour faciliter l’utilisation.

Des boutons pour accéder plus vite aux fonctions utiles

Les raccourcis physiques gardent une place importante. Le bouton de l’appareil photo peut appeler une fonction de grossissement des petits caractères et des images. Un appui prolongé sur Accueil donne accès à Gemini. Ces accès évitent d’avoir à retrouver systématiquement une icône dans les menus.

Le constructeur met aussi en avant une identification par empreinte depuis le bouton Accueil, avec un accès au paiement japonais d払い. Ce raccourci sert le service de paiement d払い proposé au Japon.

Trois jours annoncés avec une batterie de 4 000 mAh

Docomo annonce trois jours d’utilisation avec une charge. Son scénario quotidien cumule 20 minutes d’appels, une heure de mails et d’Internet, 50 minutes de vidéo et 50 minutes de jeu. C’est une estimation du fabricant ; un usage différent peut changer le résultat.

Le téléphone dispose également d’une alerte lorsqu’une conversation paraît présenter un risque d’arnaque. Une autre fonction peut envoyer automatiquement aux proches un courriel comprenant des informations comme le nombre de pas ou le niveau de batterie. Ces outils complètent l’interface simplifiée, sans garantir qu’une tentative d’escroquerie sera toujours détectée.

Un modèle japonais complet, sans annonce pour la France

La fiche technique officielle indique Android 16, un Snapdragon 6s Gen 4, 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Un emplacement microSD accepte jusqu’à 2 To. Le téléphone pèse environ 173 g pour 151 × 71 × 9,3 mm ; trois coloris sont prévus : rose, or et bleu marine.

La connexion satellitaire fait partie des fonctions annoncées par Docomo. Elle concerne des communications de données avec les appareils et applications pris en charge, à l’extérieur et sans obstacle au-dessus de soi, dans les zones admissibles. Les appels vocaux par satellite ne sont pas proposés.

En réunissant une validation par pression, un accueil simplifié et des raccourcis physiques, le F-53G répond à une difficulté très concrète : savoir si le téléphone a bien compris le geste que l’on vient de faire.