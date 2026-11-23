EA lance deux semaines de Thunderstruck dans Ultimate Team. Les résultats des clubs font évoluer certaines cartes, et des jetons s’obtiennent en jouant.

Votre carte peut s’améliorer même quand vous avez posé la manette : Thunderstruck est lancé dans Ultimate Team de FC 27. L’événement annoncé le 20 novembre lie certaines évolutions aux résultats des clubs dans leurs vrais championnats. EA ajoute un système de jetons à gagner par objectifs et de nouvelles vagues de contenu pendant deux semaines.

Les buts et résultats du club comptent

Les règles officielles publiées par EA prévoient trois améliorations : deux postes supplémentaires si le club marque deux buts au match suivant ; un style de jeu de base après trois matchs sans défaite sur cinq ; un point de note générale après dix buts sur cinq rencontres. Le suivi démarre le 20 novembre pour la première équipe de cartes et le 27 pour la seconde.

Ces objectifs reposent donc sur le collectif réel associé à la carte. Marquer dix buts dans vos propres matchs d’Ultimate Team ne remplit pas la condition des dix buts du club. De même, une évolution liée à une série de rencontres n’arrive pas nécessairement après le premier week-end : il faut laisser se jouer la fenêtre concernée.

Cette distinction change la manière de regarder une carte. Ses caractéristiques actuelles et ses possibilités futures sont deux informations différentes. Une amélioration conditionnelle n’est pas encore acquise : un club peut remplir certains critères sans réussir les autres.

Des jetons pour choisir des récompenses

La connexion pendant la célébration donne 100 jetons Thunderstruck. EA annonce plus de 4 000 jetons accessibles sur la quinzaine via les objectifs. La boutique dédiée propose notamment joueurs, évolutions et packs ; leur coût se vérifie dans le jeu.

Recevoir 100 jetons ne signifie pas que toutes les récompenses deviennent immédiatement accessibles. Il faut comparer le solde disponible au coût de l’élément souhaité, puis regarder quels objectifs restent réalisables. Un joueur précis et un pack ne répondent pas non plus à la même attente : le premier correspond à un élément identifié, alors que le contenu d’un pack peut être aléatoire.

Pour profiter de l’événement, l’information importante est donc ce que vos parties et objectifs permettent réellement de débloquer, plutôt qu’une promesse de carte exceptionnelle obtenue automatiquement.

La semaine du 23 novembre ajoute d’autres évolutions

Des évolutions temporaires sont prévues les 26, 27 et 28 novembre. FC Pro Live propose aussi une première équipe de cartes Argent du 23 au 27 novembre, dont les améliorations suivent cette fois les compétiteurs esport associés. Il s’agit d’un autre suivi que celui des clubs de championnat.

Voilà le point à vérifier avant d’attendre un bonus : quelle carte possédez-vous, à quelle campagne appartient-elle et quel événement réel pilote son évolution ? Deux cartes dynamiques peuvent suivre des calendriers différents. Les objectifs et dates affichés dans Ultimate Team restent la référence pour savoir ce que vous pouvez encore accomplir avec votre équipe.