La mise à jour 1.3.0 ajoute John Motson en option aux commentaires. EA associe ses anciens enregistrements à une voix recréée par IA, avec l’accord de sa famille.

John Motson retrouve les commentaires de FC 27 grâce à un mélange de vrais enregistrements et de voix recréée par intelligence artificielle. EA annonce cet hommage pour la mise à jour 1.3.0 du 26 novembre 2026, avec l’accord et la participation de sa famille. Le commentaire est proposé en option ; cette annonce ne concerne pas une nouvelle piste française.

Des archives conservées, et une voix qui ne vient pas seulement des archives

Dans sa présentation publiée le 25 novembre, EA explique avoir puisé dans près de dix années d’enregistrements réalisés pour ses jeux. Motson avait accompagné les titres de football de l’éditeur entre 1996 et 2006. Pour les joueurs de cette époque, le souvenir ne tient donc pas uniquement à un nom affiché dans les options : il s’agit d’une voix déjà entendue pendant leurs matchs.

Le nouvel ensemble audio contient deux matières différentes. Certaines séquences sont des prises originales du commentateur. D’autres reposent sur une recréation entraînée à partir de ses enregistrements. Présenter l’ensemble comme un simple retour d’archives effacerait donc une partie du procédé ; le décrire comme une voix entièrement artificielle serait tout aussi réducteur.

Fred Motson, son fils, soutient cet hommage dans l’annonce d’EA. Cet accord familial est un élément important du projet présenté par l’éditeur. Il ne donne toutefois aucune mesure de la fidélité de la voix synthétique : ce sont deux questions distinctes.

Une sélection facultative dans les réglages audio

Les notes officielles de la version 1.3.0 précisent que les joueurs peuvent sélectionner John Motson depuis le menu des réglages audio. L’hommage rejoint les équipes de commentaires existantes : EA ne présente pas son activation comme un remplacement imposé de votre choix habituel.

Commencez donc par vérifier que cette mise à jour a bien été installée avant de chercher le nouveau choix. Pour retrouver la rubrique de langue, l’assistance française d’EA donne le chemin suivant :

Depuis le menu principal, ouvrez les Paramètres de jeu. Allez dans l’onglet Audio. Repérez Langue des commentaires et choisissez la langue souhaitée.

Ce chemin est celui de la rubrique générale des commentaires. EA situe la sélection de Motson dans les options audio, mais ne détaille pas dans son annonce tous les sous-menus propres à chaque plateforme. Il ne faut donc pas confondre langue du texte de l’interface et voix entendue pendant les rencontres.

Ce que l’éditeur ne dit pas sur la fabrication des répliques

La formule employée par EA décrit un assemblage d’audio original et de recréation. Elle ne précise pas la proportion de chaque matière, ni la façon dont le joueur pourrait les distinguer à l’écoute. Le communiqué ne permet pas non plus d’affirmer que de nouvelles phrases sont générées en direct pendant chaque match.

Pour un joueur français, le choix est avant tout sonore : conserver ses commentaires habituels ou sélectionner cet hommage au commentateur anglais. Installer la mise à jour ne signifie pas entendre Motson parler français. Les documents officiels consultés ne donnent pas davantage de liste complète des modes dans lesquels ce choix est utilisable ; l’annonce de l’option ne suffit donc pas à garantir son fonctionnement dans chaque contexte de jeu.