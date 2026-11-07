La justice américaine décrit une fraude où voix de dirigeants et faux avocats se renforçaient mutuellement. Le réflexe utile : vérifier la demande hors de la conversation.

Ils auraient imité des patrons avec l’IA pour détourner 129 millions de dollars

Reconnaître la voix de son patron ne suffit plus à authentifier une demande de virement. La justice américaine a dévoilé, le 5 novembre, des poursuites contre trois hommes soupçonnés d’avoir utilisé des voix ou des images de dirigeants produites avec l’IA pour escroquer des entreprises. Le montant allégué dépasse 129 millions de dollars.

Le faux patron vous présente son faux avocat

Dans le scénario décrit par le parquet fédéral de Manhattan, un courriel attribué au dirigeant ouvrait la discussion autour d’une opération confidentielle. Un appel utilisant une imitation de sa voix ou de son image pouvait ensuite conforter la demande. La victime était orientée vers un prétendu avocat, lui aussi usurpé, chargé d’organiser le paiement.

C’est ce deuxième interlocuteur qui rend le mécanisme particulièrement trompeur : consulter « l’avocat » ne constituait pas une vérification indépendante. Les deux personnages appartenaient au même dispositif présumé.

Les faits reprochés couvrent la période 2024-2026. Les trois suspects ont été arrêtés séparément en Espagne et au Royaume-Uni, en juin, août et septembre 2026. L’annonce de novembre concerne les poursuites rendues publiques : elle ne correspond pas à trois arrestations intervenues cette semaine. Les accusations restent à établir devant la justice.

La bonne vérification se fait en dehors de l’appel

En France, Bercy a précisément actualisé le 5 novembre ses conseils face aux arnaques par hypertrucage. Son principe central est applicable au travail comme à la maison : une voix familière ou un visage à l’écran ne doivent pas suffire lorsqu’il est question d’argent.

Comme pour les arnaques en ligne du quotidien, la vérification doit porter sur l’identité réelle de l’interlocuteur. Devant une demande urgente ou inhabituelle, interrompez l’échange et rappelez la personne sur son numéro habituel, déjà enregistré ou connu. Un autre canal de communication utilisé régulièrement avec elle permet aussi de vérifier. L’important est de sortir du circuit que l’interlocuteur vient de vous fournir.

Avec ses proches, un mot de sécurité convenu à l’avance peut également aider à contrôler un appel alarmant. Au bureau, l’urgence et la confidentialité doivent inciter à vérifier davantage, même si l’image paraît convaincante.

Si le virement est déjà parti

Le ministère recommande de contacter la banque sans délai pour tenter de bloquer les fonds ou d’en limiter les conséquences. Conservez les messages, captures, liens et justificatifs de paiement : ils pourront servir aux démarches et à une plainte. La priorité est d’agir sur le paiement, sans attendre de réussir à démontrer visuellement que la vidéo était truquée.