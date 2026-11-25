Un écran Fastboot ne signifie pas que vos données ont disparu. Bouton coincé, redémarrage forcé et recours au SAV : les vérifications à faire dans l’ordre.

Le mot Fastboot reste affiché sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO et vous ne retrouvez plus vos applications ? Avant de chercher un logiciel de réparation ou de réinitialiser le téléphone, commencez par ses boutons. Une pression involontaire sur la touche de volume peut suffire à provoquer cette situation. Xiaomi recommande d’abord de vérifier ce point, puis de tenter un redémarrage, sans passer immédiatement par un effacement.

Cet écran ne constitue, à lui seul, ni la preuve que le téléphone est irréparable, ni celle que les photos ont été supprimées. Il indique que l’appareil a démarré dans un mode différent du système habituel. La question est donc de savoir pourquoi il y entre et s’il parvient à en sortir normalement.

Le bouton de volume peut expliquer une entrée accidentelle

La combinaison du bouton d’alimentation et de la touche de diminution du volume permet d’accéder à Fastboot. C’est précisément la raison pour laquelle l’assistance Xiaomi invite à rechercher une pression involontaire ou un bouton de volume bloqué lorsqu’un téléphone reste sur cet écran.

Examinez le bord de l’appareil sans démonter quoi que ce soit. Si une coque exerce une pression sur les touches, retirez-la pour effectuer la vérification. Le bouton de diminution du volume doit pouvoir être relâché normalement. Un choc, une touche enfoncée ou un accessoire mal ajusté ne se traite pas en installant une nouvelle application : il faut d’abord supprimer cette pression, lorsqu’elle est extérieure au téléphone.

Cette étape permet aussi d’éviter une fausse impression de panne logicielle. Un appareil peut redémarrer et revenir aussitôt au même écran si la combinaison de touches reste, en pratique, maintenue. Répéter le redémarrage sans contrôler le bouton ne permet alors pas de comprendre ce qui se passe.

La manipulation à essayer ne demande pas d’ordinateur

Dans sa procédure de dépannage, Xiaomi propose de laisser d’abord l’appareil un moment sans le manipuler, puis, s’il ne répond pas, de maintenir le bouton d’alimentation pendant plus de dix secondes pour forcer le redémarrage. Il n’est pas nécessaire d’installer un outil sur un PC pour effectuer cette première tentative.

Relâchez les touches et vérifiez que celle du volume n’est pas maintenue enfoncée. Si l’appareil reste sans réaction, maintenez uniquement le bouton d’alimentation pendant plus de dix secondes. Relâchez-le lorsque le téléphone redémarre et observez s’il retrouve son démarrage normal ou retourne sur Fastboot.

Le mot important est « uniquement ». Appuyer de nouveau sur alimentation et volume bas reproduit la combinaison qui sert à entrer dans Fastboot. Pour tenter d’en sortir par un redémarrage forcé, ce n’est pas cette combinaison que la FAQ conseille de maintenir.

Un redémarrage forcé n’est pas une réinitialisation d’usine : il relance l’appareil, tandis qu’un effacement supprime son contenu. Il ne faut donc pas confondre un appui prolongé sur le bouton d’alimentation avec une commande proposant explicitement d’effacer les données.

Pourquoi éviter de commencer par un flash ou un effacement

Les tutoriels consacrés à Fastboot couvrent des objectifs très différents : entrer volontairement dans ce mode, modifier le système, ou dépanner un démarrage accidentel. Notre guide sur l’accès au mode Fastboot des Redmi traite du premier cas. Il ne faut pas transformer ses manipulations avancées en traitement automatique de chaque écran bloqué.

Si le problème venait simplement d’un bouton maintenu enfoncé, installer un autre système ne répondrait pas à sa cause. Et si une réparation plus lourde était nécessaire, elle devrait tenir compte de la référence exacte du téléphone et de l’importance des données à conserver. Le seul affichage du mot Fastboot ne permet pas de choisir une telle intervention.

Évitez surtout de valider une option dont le sens est « effacer les données » en pensant qu’elle correspond à un simple redémarrage. En cas de doute sur une commande affichée ou sur un outil proposé par un tutoriel, arrêtez la manipulation avant sa validation.

Si Fastboot revient systématiquement

Lorsque le téléphone ne démarre toujours pas après ces vérifications, la recommandation de Xiaomi est de faire inspecter l’appareil par un centre de service après-vente agréé. La marque ne promet pas qu’une succession de redémarrages résoudra tous les cas.

Pour préparer cette prise en charge, notez le modèle, les circonstances d’apparition de l’écran et le résultat de la tentative : retour immédiat à Fastboot, absence de réaction ou démarrage qui s’interrompt ailleurs. Précisez aussi si un bouton semble coincé et si la conservation des données est essentielle. Ces observations décrivent le problème sans supposer un diagnostic que l’écran ne permet pas d’établir.

Si le téléphone redémarre normalement, profitez de l’accès retrouvé pour vérifier votre sauvegarde. Si le bouton reste mécaniquement anormal, la disparition temporaire de Fastboot ne règle pas ce défaut : il peut provoquer une nouvelle entrée dans le mode au prochain démarrage.