Le prochain détour officiel dans l’univers de Fallout vous demandera de retrouver des chats. Bethesda a confirmé A Wasteland Full of Cats, une aventure réalisée avec le studio Devcats. L’annonce associe également Dallas Pets Alive, une organisation de protection animale. Le projet existe donc bien ; il faudra encore attendre pour savoir quand et sur quelles machines on pourra y jouer.

Le contraste fait tout l’intérêt du sujet. Les Terres désolées, habituellement associées aux abris, aux créatures mutantes et à la survie, deviennent le décor d’une recherche de félins. Le point de départ reste immédiatement compréhensible : des chats se sont échappés d’un abri, et il faut les retrouver.

Une confirmation officielle, pas seulement un nom repéré dans une base

Le compte officiel Fallout a annoncé le partenariat le 19 novembre. Le message de Bethesda présentant cette aventure inspirée de Fallout promet de nouvelles informations ultérieurement. Il confirme l’existence du projet, sans fournir de calendrier de commercialisation.

Bethesda annonce A Wasteland Full of Cats, une aventure inspirée de Fallout développée avec Devcats. 19 novembre 2026

Retrouver les chats plutôt que suivre une nouvelle campagne de RPG

Le descriptif apparu dans la classification australienne présente un jeu d’objets cachés. On y incarne un chat de l’abri ; après un incident, ses congénères se dispersent dans les Terres désolées. Des personnages rencontrés en chemin doivent aider à les ramener. Le document évoque 14 lieux, 33 salles et un abri, ainsi que des énigmes légères ouvrant certains niveaux facultatifs.

Un porte-parole de Bethesda a aussi décrit un accessoire nommé Pip-Kitty, destiné à découvrir des secrets et résoudre des mystères. Ce sont les contours annoncés du jeu, et non les conclusions d’un essai Menow : nous ne pouvons pas encore juger la difficulté, la durée de vie ou la variété des situations.

Pour le joueur, la distinction est utile. Si vous attendez un vaste RPG avec création de personnage et progression comparable aux épisodes principaux, cette annonce ne promet pas cette expérience. Si vous appréciez la recherche visuelle et les décors dans lesquels on prend le temps de repérer les détails, le principe mérite davantage votre attention.

Ce qu’un joueur en France peut déjà savoir — et ce qu’il faut attendre

Aucune sortie française, traduction, plateforme ou tarification n’est annoncée dans les éléments vérifiés. Le lien entre Bethesda et Microsoft ne suffit pas à conclure à une exclusivité Xbox ou à une présence dans le Game Pass. Il ne permet pas non plus de promettre une version PC, mobile ou PlayStation.

L’association avec Dallas Pets Alive donne au projet une dimension liée à la protection animale, mais aucun mécanisme de don par achat n’a été précisé. Il serait prématuré d’annoncer qu’un pourcentage du prix sera reversé à l’organisation ou que l’achat du jeu financera automatiquement une adoption.

Avant de le mettre sur votre liste d’achats, trois informations feront réellement la différence : les supports retenus, les langues disponibles et la manière dont les scènes se manipulent à l’écran. Une bande-annonce montrant ce jeu précis permettra aussi d’évaluer la lisibilité des décors. Les vidéos d’autres titres Devcats peuvent expliquer le genre, mais ne doivent pas être présentées comme des images de A Wasteland Full of Cats.

L’annonce tient donc déjà une promesse claire : une escapade Fallout centrée sur les chats est en préparation. Pour décider si elle vous convient, mieux vaut attendre les véritables images de jeu et les conditions de sortie plutôt que déduire des fonctionnalités à partir de son seul nom.