Après une sanction italienne de 805 millions d’euros, voici comment contrôler l’accès de Facebook aux photos et vidéos de votre téléphone Android.

Facebook et vos photos : le réglage à vérifier après une amende de 805 millions d’euros

Facebook pouvait accéder aux photos et vidéos de téléphones Android sans consentement suffisamment précis : l’Italie a infligé une amende de 805 millions d’euros à Meta. La décision annoncée le 14 novembre concerne une fonction de suggestions de publications. Pour les utilisateurs français, elle donne surtout une bonne raison de vérifier les autorisations accordées à l’application, sans attendre un changement automatique des réglages.

Le point essentiel est de distinguer trois choses : permettre à Facebook de lire des fichiers sur le téléphone, choisir de publier une image et accepter un traitement supplémentaire. Ces actions n’ont pas la même portée. Une photo restée dans la galerie n’est pas nécessairement une photo à laquelle une application ne peut jamais accéder.

Pourquoi l’accès à la galerie a été sanctionné

Le régulateur italien a sanctionné une fonction disponible depuis 2023, qui propose des photos et vidéos du téléphone comme idées de publications pendant la navigation dans Facebook. Il lui reproche un consentement général couvrant plusieurs usages et une activation par défaut, plutôt qu’un accord distinct et expliqué pour ces suggestions.

La procédure concerne environ 20 millions d’utilisateurs Android en Italie. Meta doit demander un consentement séparé et maintenir la fonction désactivée par défaut sous 60 jours. Cette décision italienne ne constitue pas une annonce de désactivation immédiate sur tous les téléphones français.

Elle ne démontre pas non plus que les images ont été publiées à l’insu de leur propriétaire, ni qu’elles ont servi à entraîner une intelligence artificielle : ce dernier point n’était pas l’objet de l’enquête. Meta conteste la décision. L’amende et le désaccord de l’entreprise ne changent cependant pas la possibilité de revoir dès maintenant ses propres autorisations.

La vérification à faire directement dans Android

Le contrôle le plus simple passe par les réglages du téléphone. La procédure française de Google permet de modifier les autorisations application par application. Le nom de certaines rubriques peut varier avec la marque et la version d’Android.

Ouvrez Paramètres, puis Applications. Si Facebook n’apparaît pas, choisissez Afficher toutes les applications, puis cherchez son nom. Entrez dans Facebook, puis Autorisations. Vous voyez les accès déjà autorisés ou refusés. Ouvrez Photos et vidéos. Vérifiez le niveau d’accès affiché sur votre appareil. Choisissez Ne pas autoriser si vous souhaitez retirer cet accès. Si votre système propose de sélectionner seulement certains fichiers, examinez cette possibilité au lieu d’autoriser toute la bibliothèque.

Faites la manipulation sur la fiche de l’application installée, et non dans un menu de compte ouvert sur un autre appareil. Cela évite de confondre une préférence Facebook avec une permission du système Android.

Appareil photo et galerie : deux autorisations différentes

La distinction est utile lorsqu’on cherche le bon interrupteur. Dans la documentation Android, l’autorisation Appareil photo permet de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos. Photos et vidéos concerne l’accès aux médias présents sur l’appareil. Refuser la première ne revient donc pas à contrôler la seconde.

Ce que vous voulez contrôler Où regarder Ce que cela ne prouve pas L’accès de Facebook aux médias du téléphone Autorisations de Facebook, puis Photos et vidéos Une image accessible n’est pas nécessairement publiée La prise de photos depuis l’application Autorisation Appareil photo La retirer ne suffit pas à contrôler l’accès à la galerie Les usages déclarés des données Informations de confidentialité de l’application et réglages du service Une déclaration n’est pas un relevé détaillé de chaque fichier consulté

Vérifier les autres applications sans les ouvrir une par une

Vous pouvez également passer par Paramètres → Sécurité et confidentialité → Confidentialité → Gestionnaire d’autorisations, puis sélectionner le type d’accès recherché. Cette vue regroupe les applications autorisées et permet de repérer une permission accordée autrefois, puis oubliée.

Il faut enfin distinguer permission et collecte. Comme l’explique Google dans sa présentation de la rubrique Sécurité des données de Google Play, les autorisations décrivent les accès techniques possibles, tandis que les déclarations du développeur renseignent sur la collecte et le partage. Une application peut traiter une information sur l’appareil sans la transmettre ; d’autres traitements ne relèvent pas d’une permission visible.

Retirer un accès est une action pour la suite, pas une preuve d’effacement de données déjà détenues par un service. Pour une demande de suppression, il faut utiliser la démarche proposée par ce service. Le réglage Android reste néanmoins le moyen concret de reprendre la main sur ce que Facebook est autorisé à consulter sur le téléphone.