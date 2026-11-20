La retransmission d’un Grand Prix va pouvoir montrer autre chose que la vitesse et les pneus : des données physiologiques de pilotes participants. La Formule 1 et WHOOP ont annoncé leur partenariat le 18 novembre, avec une intégration télévisée prévue à partir de 2027. Dès le Grand Prix de Las Vegas de ce week-end, le port du capteur en course est autorisé. Ce sont deux étapes distinctes : la présence du bracelet dans la voiture ne garantit pas encore des données sur votre écran.

Un capteur sur le bras, sous une protection adaptée

Le partenariat de quatre ans annoncé par WHOOP prévoit un suivi continu des pilotes qui participent au dispositif. Le capteur sera porté au biceps dans une manche spécialement conçue, résistante au feu. La marque présente son appareil comme le premier objet connecté grand public approuvé par la FIA pour une utilisation pendant une course.

Le détail du placement compte : il ne s’agit pas de regarder une montre au volant. Le dispositif recueille des données qui peuvent ensuite être exploitées par les équipes et la production télévisée. WHOOP travaillait déjà avec Ferrari depuis janvier 2026 ; l’accord annoncé cette semaine élargit son rôle au championnat et à la F1 Academy.

Ce que WHOOP Live peut ajouter à une retransmission

Dans sa présentation de WHOOP Live, la marque explique le principe : associer une vidéo à des mesures affichées en surimpression, dont la fréquence cardiaque et l’indicateur d’effort. Une version est destinée aux utilisateurs de l’application, une autre aux équipes de télévision. La production choisit les athlètes et les informations diffusées.

Des précédents existent au golf et dans le cyclisme. La fréquence cardiaque a notamment été affichée lors du Wells Fargo Championship dès 2021 ; des intégrations plus récentes ont aussi utilisé des données de sommeil, d’effort et de récupération. Ces exemples décrivent les capacités du système, pas une liste de mesures déjà promise pour chaque Grand Prix.

Pour le spectateur, l’intérêt serait de rapprocher un moment visible de la course de la réaction physique du pilote : un départ, une lutte roue contre roue ou les derniers tours. Un chiffre à l’écran pourrait ainsi compléter les images, sans se substituer à l’analyse de la situation sportive.

Pas encore de liste des pilotes ni de calendrier course par course

La Formule 1 décrit une collaboration avec les pilotes pour sélectionner les informations et les présenter avec le bon contexte. L’annonce ne signifie donc pas que toute la grille livrera automatiquement toutes ses données. La liste complète des participants, les mesures retenues et leur fréquence d’apparition restent à préciser.

Pour les téléspectateurs français, aucun réglage personnel ni achat de bracelet n’est annoncé comme nécessaire : il s’agit d’une évolution de la production des courses. En revanche, les documents consultés ne donnent pas encore le détail des écrans qui seront repris dans chaque diffusion française.

Une mesure d’effort n’est pas un classement des pilotes

Un nombre isolé ne dira pas qui conduit le mieux. Comparer les réactions de deux personnes exige un contexte ; une variation visible peut éclairer un passage de course sans expliquer à elle seule sa difficulté ou une décision au volant. WHOOP précise d’ailleurs que son service ne fournit pas de diagnostic médical.

La question utile en 2027 sera donc moins « qui a le chiffre le plus élevé ? » que « que nous apprend cette donnée sur le moment que l’on vient de voir ? ». D’ici là, Las Vegas marque l’autorisation de porter le capteur en compétition, pas la confirmation d’une télémétrie corporelle complète accessible dès ce week-end.