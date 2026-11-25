Capcom arrêtera Exoprimal le 30 septembre 2027 à 5 h en France. Le retrait des boutiques arrivera plus tôt, selon un calendrier en trois étapes.

Exoprimal deviendra injouable : Capcom annonce le retrait des ventes et la fin des serveurs

Posséder Exoprimal ne permettra pas de continuer à y jouer après la fermeture de ses serveurs. Capcom annonce que son jeu deviendra entièrement injouable à la fin du service, prévue le 30 septembre 2027 à 5 h, heure de Paris. Le retrait des boutiques numériques interviendra plusieurs mois auparavant. Les joueurs disposent donc encore d’une période d’accès, avec un calendrier désormais fixé.

L’annonce officielle est datée du 25 novembre et concerne les versions Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam. Il ne s’agit pas d’un arrêt limité à une console ou à une boutique.

Trois échéances, avec un changement de jour pour la France

Le communiqué de Capcom utilise les heures de la côte ouest américaine. En France métropolitaine, les trois étapes tombent le lendemain des dates affichées dans ce document.

Étape Date et heure à Paris Conséquence annoncée Retrait des niveaux Premium des passes de survie, saisons 1 à 4 25 novembre 2026, 2 h Ces produits ne sont plus proposés dans les boutiques Retrait du jeu, des contenus téléchargeables et des autres produits 31 mars 2027, 3 h Fin des ventes numériques concernées Arrêt du service 30 septembre 2027, 5 h Le jeu n’est plus jouable

La distinction entre les deux dernières lignes est essentielle. Le retrait commercial ne coupe pas immédiatement les parties : il empêche les nouveaux achats concernés, alors que le service reste encore ouvert. À l’inverse, la fermeture de septembre met fin à l’usage du jeu lui-même, y compris pour les personnes qui le possèdent déjà.

Le retéléchargement restera possible pendant la période intermédiaire

Capcom précise qu’il sera possible de retélécharger Exoprimal après son retrait des boutiques et avant la fin du service. Un propriétaire qui l’a désinstallé pourra donc le récupérer pendant cet intervalle, selon cette annonce. Le retrait d’une fiche marchande ne signifie pas automatiquement que le téléchargement disparaît au même instant de la bibliothèque.

Cette possibilité reste bornée par l’échéance de septembre. Réinstaller le jeu avant cette date ne crée pas un droit d’accès hors ligne après la fermeture. Le communiqué est explicite sur le résultat final : Exoprimal ne sera plus jouable après l’arrêt du service.

Pour un joueur qui souhaite revenir terminer des parties avec ses amis, la date à retenir est donc celle de la fermeture des serveurs, pas seulement celle du retrait des ventes. Pour un nouvel acheteur, les deux dates comptent : il faut pouvoir acheter avant le retrait et accepter que le temps d’utilisation soit limité par la fin du service.

Aucun mode hors ligne annoncé pour prolonger le jeu

Le texte ne présente pas de version autonome, de serveur privé ou de mise à jour permettant de continuer sans les services de Capcom. Il serait trompeur de laisser entendre qu’une copie déjà installée suffira à préserver l’expérience. L’annonce ne donne pas non plus de procédure générale de remboursement : elle renvoie les questions des joueurs vers le support Exoprimal.

Ces absences ne permettent pas de prédire ce que l’éditeur pourrait décider plus tard. Elles définissent simplement ce qui est annoncé aujourd’hui. Un projet communautaire ou une demande de joueurs ne doit pas être confondu avec une solution officiellement fournie.

Un calendrier à connaître avant de reprendre ou d’acheter

La première mesure, concernant les passes Premium, a déjà pris effet. Les deux suivantes laissent encore du temps aux joueurs actuels, mais elles changent la valeur pratique d’un achat : on n’acquiert plus un jeu dont la durée de fonctionnement reste ouverte.

Si vous possédez Exoprimal, vérifiez votre accès et organisez vos sessions avant la fermeture. Si vous envisagez de le découvrir, la question principale n’est plus seulement son prix ou son contenu : c’est le temps pendant lequel vous comptez réellement y jouer. Le calendrier fixé par Capcom donne désormais une réponse précise à cette seconde question.