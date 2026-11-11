Est-ce un Xiaomi ou un iPhone ? Cette vidéo qui compare HyperOS 4 à iOS 27 vous fera douter

Une vidéo comparative met côte à côte un Xiaomi sous HyperOS 4 et un iPhone sous iOS 27. En quelques gestes, on voit pourquoi les deux interfaces peuvent se confondre au premier regard. Les panneaux translucides, les icônes et les transitions reprennent des codes visuels proches.
La ressemblance saute aux yeux dans les réglages rapides
Les grandes commandes, les curseurs et les arrière-plans floutés occupent des places comparables. C’est particulièrement visible quand on ouvre le panneau au-dessus d’un écran déjà chargé. Sur le Xiaomi, l’effet de transparence laisse deviner le fond, ce qui donne une impression proche de celle de l’iPhone.
L’écran verrouillé donne d’autres indices
La vidéo montre aussi les horloges, les widgets et la façon dont les éléments se répartissent autour du fond d’écran. La parenté visuelle est réelle dans les configurations montrées, mais l’emplacement des commandes et les options de personnalisation varient. Comparer deux téléphones avec des fonds similaires accentue encore cette impression.
Cette proximité ne dit rien, en revanche, de la compatibilité des applications ni de la manière dont les notifications sont gérées. C’est une comparaison de l’interface telle qu’elle apparaît à l’écran, sur deux appareils configurés pour la démonstration.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.