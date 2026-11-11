Est-ce un Xiaomi ou un iPhone ? Cette vidéo qui compare HyperOS 4 à iOS 27 vous fera douter

Une vidéo comparative met côte à côte un Xiaomi sous HyperOS 4 et un iPhone sous iOS 27. En quelques gestes, on voit pourquoi les deux interfaces peuvent se confondre au premier regard. Les panneaux translucides, les icônes et les transitions reprennent des codes visuels proches.

https://x.com/iRaj_r/status/2120199555983548880

La ressemblance saute aux yeux dans les réglages rapides

Les grandes commandes, les curseurs et les arrière-plans floutés occupent des places comparables. C’est particulièrement visible quand on ouvre le panneau au-dessus d’un écran déjà chargé. Sur le Xiaomi, l’effet de transparence laisse deviner le fond, ce qui donne une impression proche de celle de l’iPhone.

L’écran verrouillé donne d’autres indices

La vidéo montre aussi les horloges, les widgets et la façon dont les éléments se répartissent autour du fond d’écran. La parenté visuelle est réelle dans les configurations montrées, mais l’emplacement des commandes et les options de personnalisation varient. Comparer deux téléphones avec des fonds similaires accentue encore cette impression.

Cette proximité ne dit rien, en revanche, de la compatibilité des applications ni de la manière dont les notifications sont gérées. C’est une comparaison de l’interface telle qu’elle apparaît à l’écran, sur deux appareils configurés pour la démonstration.