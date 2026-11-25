La version 1.3.5.0 revoit la reconnexion après une perte réseau, le chargement des raids et la gestion de la mémoire. Les gains ne s’appliquent pas de la même manière après un crash.

Escape from Tarkov : la mise à jour évite de tout recharger après une coupure réseau

Escape from Tarkov peut désormais retrouver un raid sans recharger toutes ses ressources après une coupure réseau. C’est l’un des changements de la version 1.3.5.0, déployée le 24 novembre. Battlestate Games annonce un retour plus rapide une fois la connexion rétablie, sans promettre de durée fixe.

La différence entre déconnexion et crash

Les notes officielles, également accessibles sur Telegraph, précisent une limite : ce fonctionnement concerne les pertes de liaison avec le serveur. Si le client se ferme, si Windows plante ou si le PC redémarre, la reconnexion reste plus longue.

Cette distinction permet de comprendre ce que le patch change réellement. Une interruption réseau laisse le jeu ouvert et ses ressources disponibles ; un arrêt du client n’offre pas les mêmes conditions de reprise. Le correctif ne supprime donc pas les chargements après n’importe quel incident.

Une révision technique plus large

La connexion au serveur se déroule aussi en parallèle du chargement de la carte. À la sortie d’un raid, la mémoire vive doit être libérée plus efficacement. Le studio annonce des corrections de fuites mémoire et une meilleure synchronisation des portes.

Le patch déploie RenderStack et fait passer le projet à Unity 6. DirectX 12, FSR 4.0 et la génération d’images DLSS restent des technologies prévues pour de futures mises à jour, pas des options livrées avec cette version.

Les gains décrits viennent du développeur et ne remplacent pas un test sur différentes configurations. Battlestate ne donne pas de hausse de FPS garantie pour chaque machine : il serait prématuré d’associer ce patch à un résultat chiffré universel.