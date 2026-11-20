Mark of the Deep figure dans la sélection offerte par l’Epic Games Store du 19 au 26 novembre, jusqu’à 17 h en France métropolitaine. Pour conserver ce jeu de pirates dans votre bibliothèque, il faut l’ajouter à votre compte pendant la promotion ; le simple téléchargement d’un lanceur ne suffit pas. L’offre concerne le jeu de base, pas automatiquement ses contenus additionnels.

Un naufrage, des combats exigeants et un équipage à retrouver

Développé par Mad Mimic, Mark of the Deep fait incarner Marcus « Rookie » Ramsey, un pirate échoué sur une île maudite. Son objectif est de retrouver les membres de son équipage, les Angry Mermaids. L’aventure mélange exploration de type Metroidvania et combats inspirés des souls-like.

Concrètement, la progression repose sur les capacités acquises au fil du voyage : elles servent autant à combattre qu’à atteindre de nouvelles zones. Ce n’est pas un simulateur de navigation où l’on passe l’essentiel de son temps à diriger un navire. Le cœur de l’expérience se trouve dans l’exploration de l’île, ses affrontements et les rencontres qui orientent l’histoire.

Ouvrez la sélection de jeux gratuits d’Epic et choisissez Mark of the Deep. Connectez-vous au compte sur lequel vous souhaitez le conserver. Vérifiez que vous avez sélectionné le jeu de base et que le récapitulatif affiche bien la gratuité de l’offre. Terminez la commande gratuite jusqu’à sa confirmation. Contrôlez ensuite la présence du jeu dans votre bibliothèque. L’installation peut être faite plus tard.

Cette dernière vérification évite de confondre une page de jeu consultée avec une acquisition terminée. Si un prix apparaît, ne validez pas une commande payante en pensant qu’il sera remboursé ensuite : vérifiez la période et l’édition choisie.

Jeu offert et extensions : ce qui change

Élément À retenir Promotion Epic Jeu de base annoncé gratuit du 19 au 26 novembre Après récupération Contrôler le jeu dans la bibliothèque du compte utilisé Extension The Cursed Trials Contenu distinct ; ne pas présumer qu’il est inclus Type de jeu Aventure solo, exploration et combats exigeants Version Steam Une offre Epic ne crée pas une licence Steam

La fiche française d’Epic affiche le jeu de base gratuit, au lieu de 19,50 €, jusqu’au 26 novembre à 16 h UTC, soit 17 h en France métropolitaine. Cette licence Epic reste distincte d’un achat sur Steam. Aucun abonnement payant n’est indiqué comme condition pour récupérer ce jeu PC.

À vérifier sur votre PC avant l’installation

La fiche technique publiée pour le jeu sur Steam demande au minimum Windows 10, 4 Go de mémoire et 5 Go d’espace disponible. Elle indique aussi une interface et des sous-titres français, sans doublage français. Ces informations décrivent cette version du jeu ; la fiche Epic reste celle à consulter pour les conditions propres à l’édition récupérée.

La gratuité peut ainsi être une bonne occasion d’essayer le mélange exploration-combat sans en déduire que le jeu conviendra à tous. Si vous cherchez des affrontements très accessibles ou une aventure maritime entièrement doublée en français, ses choix méritent d’être connus avant de lancer le téléchargement.