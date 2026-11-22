L’Enduro 4 privilégie un grand écran MIP et un boîtier de 51 mm ; la fēnix 9 Pro propose davantage de choix, dont l’AMOLED et plusieurs tailles. Pour un coureur qui hésite entre les deux, l’autonomie ne suffit donc pas à décider. Le confort d’un grand boîtier, la lecture des cartes et les fonctions sans téléphone peuvent peser davantage qu’un maximum de batterie obtenu dans des conditions très particulières.

51 mm : le grand format léger de l’Enduro

Dans son annonce française de l’Enduro 4, Garmin indique un boîtier de 51 mm en polymère renforcé de fibres, une lunette en titane et un verre solaire Power Sapphire. Le fabricant annonce 63 g dans ce communiqué, mais sa fiche de caractéristiques mentionne 66 g avec le bracelet ComfortFit et 57 g pour le boîtier seul. Pour comparer les deux montres, il faut donc conserver la même convention de pesée, bracelet inclus ou boîtier seul. Le bracelet utilise QuickFit pour faciliter son remplacement.

Un grand diamètre laisse de la place aux données et à la carte, mais il ne convient pas automatiquement à tous les poignets. Une montre peut être légère et rester encombrante sous une manche ou pendant le sommeil. L’essayer avec le bracelet réellement choisi est donc plus instructif qu’une simple comparaison de masse. Le réglage doit empêcher le capteur de se déplacer pendant la course, sans imposer un serrage inconfortable.

La fēnix 9 se décline en 43, 47 et 51 mm. La famille Pro offre elle aussi plusieurs formats, selon les versions. Pour un poignet qui supporte mal 51 mm, cette possibilité change concrètement le choix : il est inutile de gagner des jours d’autonomie théorique avec une montre que l’on retire régulièrement parce qu’elle gêne.

MIP ou AMOLED : comparer ce que vous regardez vraiment

L’Enduro 4 emploie un écran MIP transflectif de 1,4 pouce, également identifié dans le comparateur officiel Garmin. Cette technologie exploite la lumière ambiante et convient à un affichage consulté dehors pendant de longues périodes. En faible lumière, le rétroéclairage intervient. Son objectif est la sobriété énergétique et la lisibilité des informations, plutôt que le rendu lumineux d’un écran de smartphone.

La fēnix 9 et les variantes AMOLED de la Pro jouent une autre carte. Le communiqué français de Garmin confirme jusqu’à 3 000 nits sur la Pro et une diagonale de 1,5 pouce pour sa version 51 mm. Ce plus grand affichage peut rendre la consultation d’une carte ou d’un écran chargé plus agréable. Il ne faut toutefois pas attribuer les 1,5 pouce à toutes les tailles : une Pro plus petite ne possède pas automatiquement le même écran.

Point de choix Garmin Enduro 4 Garmin fēnix 9 / 9 Pro Format à considérer 51 mm Plusieurs tailles ; vérifier la référence Écran MIP transflectif solaire, 1,4 pouce AMOLED sur fēnix 9 ; choix AMOLED ou Solar dans la famille Pro Priorité d’usage Longues activités et gestion de l’énergie Choix de format, affichage et fonctions selon variante Lampe Enduro / Pro LED blanche et rouge La Pro ajoute un mode vert Prix conseillé français de départ 899,99 € 999,99 € pour fēnix 9 ; 1 099,99 € pour 9 Pro

GPS, capteurs et fonctions quotidiennes : une base commune assez large

Le choix de l’Enduro n’impose pas d’abandonner les outils usuels de l’écosystème Garmin. Le comparatif publié par Garmin entre Enduro et fēnix confirme musique, Garmin Pay, cartes TopoActive, Garmin Epic et métriques Stamina sur les modèles comparés. Il précise aussi les dimensions de l’Enduro, 51 × 51 × 15,7 mm, avec une définition de 280 × 280 pixels. Le choix MIP/AMOLED concerne donc autant la finesse et le rendu de la carte que la consommation d’énergie.

Fonction Enduro 4 fēnix 9 Pro AMOLED 51 mm GPS multibande Oui Oui Fond de carte intégré Oui Oui Entraînement Préparation et statut d’entraînement, Stamina Préparation et statut d’entraînement, Stamina Suivi santé Cardio optique, oxymètre, sommeil, app ECG Cardio optique, oxymètre, sommeil, app ECG Musique stockée Oui Oui Paiement Garmin Pay Garmin Pay Résistance à l’eau 10 ATM 10 ATM Mémoire 64 Go 64 Go Interface Tactile et boutons Tactile et boutons

Ces caractéristiques sont reprises des fiches officielles, dont celle de la fēnix 9 Pro de 51 mm. Les fonctions ECG et les paiements restent soumis à leurs conditions locales et à une carte bancaire compatible. Quant à l’indice 10 ATM, il décrit une résistance à la pression : il ne suffit pas pour conclure que deux montres proposent les mêmes fonctions de plongée.

Les deux familles utilisent Garmin Connect sur Android et iPhone. Les prérequis actuels de l’application demandent Android 9 ou ultérieur avec Google Play natif, ou iOS 18.2 ou ultérieur ; Android Go n’est pas pris en charge. Pour des capteurs externes ou un service musical précis, il faut contrôler leur compatibilité propre plutôt que supposer que le téléphone suffit.

En navigation, un écran plus détaillé ne remplace pas une carte prête avant le départ. Chargez la zone nécessaire et le parcours, puis vérifiez qu’ils s’affichent sans réseau. La capacité à enregistrer un tracé GPS, celle à afficher une carte et celle à communiquer sa position aux proches sont trois fonctions distinctes : disposer de l’une ne garantit pas que les deux autres fonctionneront dans une vallée sans couverture.

Les maximums solaires ne décrivent pas une journée ordinaire

Garmin met en avant jusqu’à 90 jours en montre connectée et jusqu’à 320 heures en activité pour l’Enduro 4. Ces valeurs sont des maximums avec apport solaire et réglages adaptés. Pour le chiffre quotidien, les conditions indiquent trois heures par jour dehors à 50 000 lux ; pour l’activité, une exposition continue à ce niveau de lumière est requise. Une course nocturne, une manche couvrant le verre ou une sortie hivernale sous couvert forestier ne reproduisent pas ce scénario.

Le comparateur Garmin précise une autonomie de montre connectée de 36 jours sans cet apport, contre 90 jours avec solaire. Ce sont des estimations constructeur, pas les résultats d’un essai Menow. Pour une comparaison des modes GPS et de leurs compromis, nous avons déjà détaillé l’autonomie de l’Enduro 4 face à la fēnix 9 Pro. Ici, l’enjeu est de choisir une montre que l’on peut porter et consulter dans ses vraies conditions de sortie.

Cartes et sécurité : ce que la batterie ne remplace pas

L’Enduro dispose de 64 Go pour ses cartes, sa musique et ses données. La présence d’une carte ne signifie pas pour autant qu’elle communique avec les secours sans téléphone. Son manuel français précise que les fonctions de sécurité et de suivi demandent une liaison à Garmin Connect sur le téléphone, lui-même couvert par un réseau de données.

La famille fēnix 9 Pro propose, sur certaines références, inReach avec connectivité LTE et satellite. Un abonnement actif reste nécessaire pour les services concernés. Cette différence intéresse surtout celui qui part longtemps et souhaite une communication indépendante de son smartphone. Elle doit être vérifiée sur le modèle exact avant achat : le nom Pro à lui seul ne permet pas de promettre toutes les fonctions à tous les acheteurs.

Des tarifs en euros, mais des configurations à distinguer

Les prix conseillés français vérifiés le 22 novembre 2026 sont de 899,99 € pour l’Enduro 4, à partir de 999,99 € pour la fēnix 9 et de 1 099,99 € pour la fēnix 9 Pro. L’écart de départ atteint donc 100 € avec la fēnix 9 et 200 € avec la Pro. Ce ne sont pas des promotions garanties ce jour-là ; une taille, un matériau ou une variante différente peut modifier la facture.

Pour une pratique centrée sur les longues courses dehors, avec un poignet à l’aise avec 51 mm, l’Enduro conserve une proposition claire. Pour une montre portée jour et nuit, la possibilité d’un format plus petit ou la préférence pour l’AMOLED peut faire pencher vers la fēnix. Enfin, si la liaison sans téléphone est une exigence, examinez d’abord les références Pro compatibles et le coût du service : ce besoin ne se résout ni avec un plus grand écran, ni avec quelques heures de batterie supplémentaires.