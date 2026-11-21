Atlus veut éviter de faire attendre une nouvelle décennie entre deux grands épisodes de Persona. Kazuhisa Wada, responsable de la série, explique que son équipe prépare la suite au-delà de Persona 6. Le chantier annoncé porte sur la réduction des délais, alors que le sixième épisode n’a toujours pas reçu de date dans cet entretien.

Persona 6 ne doit pas être un point d’arrivée

Dans un entretien publié par Sega Sammy, Wada explique que l’équipe travaille sur plusieurs pistes pour que l’attente des futurs jeux soit moins longue. Il présente Persona 6 comme une étape : le studio pense déjà à ce qui suivra et cherche des idées créatives capables de développer la série sans décevoir ses fans.

Le producteur souligne aussi le soin nécessaire à un grand jeu de rôle. Les différents éléments créatifs doivent être réfléchis et affinés, plutôt que décidés sans justification. Accélérer les sorties ne se résume donc pas, dans son discours, à annoncer davantage de jeux : il associe cet objectif au maintien de la qualité et à la capacité de faire évoluer Persona.

Dix ans depuis Persona 5, malgré plusieurs retours de la série

Persona 5 est sorti initialement en 2016. En novembre 2026, dix ans se sont donc écoulés sans nouvel épisode numéroté commercialisé pour lui succéder. Les joueurs ont retrouvé son univers avec Persona 5 Strikers et Persona 5 Tactica, mais ces épisodes dérivés ne constituent pas Persona 6.

Cette distinction explique le décalage entre une licence régulièrement présente et l’impression d’attendre longtemps. Pour celui qui veut une nouvelle aventure principale, un nouveau groupe de personnages et un nouveau récit numéroté, une déclinaison ou une version enrichie ne remplit pas la même attente.

Ce que Wada révèle du jeu en développement

Le responsable évoque les défis relevés par l’équipe et sa satisfaction devant le travail réalisé sur Persona 6. Il souhaite que le jeu lui-même permette de juger les efforts accomplis. Il ne donne toutefois pas ici une présentation de ses combats, de son cadre ou de son calendrier.

Il ne précise pas non plus quel changement d’organisation produira quel gain de temps pour Persona 7. Aucune cadence annuelle ni aucun délai fixe entre les prochains épisodes n’est annoncé. L’information est donc une volonté de production exprimée par le responsable de la série, et non l’annonce anticipée d’une date pour le septième jeu.

Pour les fans, le prochain repère concret reste une présentation de Persona 6 accompagnée d’un calendrier officiel. La déclaration apporte néanmoins une réponse à une question récurrente : Atlus ne considère pas les très longues attentes comme un rythme qu’il faudrait forcément reproduire après cet épisode.