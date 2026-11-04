Trois sites de l’EFS ont subi les conséquences d’une attaque chez un prestataire. Les alarmes ont permis d’intervenir sans perte signalée de produits sanguins.

Une cyberattaque dérègle des chambres froides de l’EFS : comment les réserves de sang ont été préservées

Une attaque informatique peut atteindre un équipement bien éloigné d’un ordinateur de bureau. L’Établissement français du sang a confirmé les conséquences d’un incident chez un fournisseur d’équipements frigorifiques sur trois de ses sites. L’attaque remonte au 2 novembre ; les précisions rendues publiques ce 4 novembre décrivent des seuils de température et de dégivrage modifiés à distance.

Le résultat sanitaire annoncé doit être posé d’emblée : aucune perte de produits sanguins n’a été signalée. Des alarmes et l’intervention des équipes ont permis de sécuriser les produits concernés.

Le prestataire a été touché, puis les équipements de trois sites

Dans son entretien à RTL, Sophie Le Cam, directrice générale adjointe de l’EFS, décrit un effet par ricochet : le fournisseur a subi l’attaque, avec des répercussions sur trois sites de l’établissement. La distinction évite de présenter cet incident comme la compromission démontrée de tout le système informatique de l’EFS.

Les équipements concernés servent à superviser et à piloter des chambres froides. Modifier une consigne dans ce système revient à changer la valeur que l’installation doit chercher à atteindre, ou les conditions de son dégivrage. Cela ne prouve pas que tous les produits stockés ont effectivement atteint cette température.

C’est notamment la limite des titres évoquant des réserves de sang « à 110 °C ». Ce chiffre, rapporté par Le Canard enchaîné à propos du réglage programmé, ne doit pas devenir la température mesurée des poches. Les déclarations recueillies auprès de l’EFS font au contraire état de produits préservés.

Les alarmes ont laissé le temps d’intervenir

L’établissement avait ajouté des dispositifs de contrôle et de supervision des températures. D’après les précisions rapportées par Reuters auprès du ministère de la Santé, l’incident n’a pas endommagé les produits sanguins stockés. L’EFS indique que les produits présents dans les installations concernées ont été transférés ou sécurisés.

Un incident industriel ne se résume pas à une fuite de données

Ici, l’enjeu établi est le fonctionnement d’un équipement physique. Une intrusion affectant une chambre froide peut perturber la conservation d’un produit même sans vol de fichier : le risque porte alors sur la commande, la surveillance et le délai de réaction. Les contrôles de température ont précisément un rôle distinct de celui du logiciel qui pilote le froid.

L’enquête doit encore préciser le mode d’accès et les responsabilités. À ce stade, attribuer l’attaque à un groupe, affirmer qu’un vol de données médicales a eu lieu ou annoncer une pénurie nationale dépasserait les éléments rendus publics.

Le fait confirmé reste plus précis : trois sites ont été affectés par l’incident d’un fournisseur, et les dispositifs de surveillance ont contribué à éviter une perte de produits sanguins.

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