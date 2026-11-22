Jouer à deux sur le même canapé ne signifie plus devoir partager les mêmes habitudes de commandes. La version 1.1.0 de Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered ajoute le réglage des commandes du second joueur. Le correctif officiel est daté du 16 novembre 2026 : il ne s’agit pas d’une mise à jour annoncée aujourd’hui.

Ce que le changement apporte en écran partagé

La note de la version 1.1.0 confirme cet ajout. Pour un duo dont les préférences diffèrent, l’intérêt est simple : adapter la manipulation du second participant sans lui imposer celle du premier. La note ne détaille toutefois ni toutes les touches modifiables ni un parcours de menus spécifique à chaque console. Il ne faut donc pas promettre un remappage intégral non documenté.

Le mode local à deux concerne les modes Musou, Libre et Versus. Dans les deux premiers, l’écran partagé permet de combattre ensemble ; le Versus sert à s’affronter. Cette précision compte avant d’organiser une partie : l’ajout ne transforme pas le jeu en coopération en ligne.

Le patch touche aussi les combats et les alertes

Changement annoncé Intérêt pendant une partie Commandes du joueur 2 Personnalisation du second participant Comportement des gardes du corps Amélioration annoncée de leurs réactions Chargement après le briefing Attente annoncée comme réduite Alerte du quartier général Correction des messages affichés au mauvais moment Arabe ajouté Nouvelle langue disponible

Les ajustements portent également sur certaines compétences d’armes obtenues dans les scénarios annexes en difficulté Chaos, la probabilité de rétablissement des ennemis pendant une attaque Musou et la quantité de moral après 1 000 adversaires vaincus. Aucun chiffre de gain de performances ou de réduction du chargement n’accompagne ces annonces.

À vérifier avant la prochaine partie

Installez les mises à jour proposées par votre plateforme, puis relancez le jeu. Contrôlez que la version 1.1.0 est bien celle installée. Consultez les paramètres de commandes pour le second joueur avant de reprendre une longue bataille. Essayez les commandes choisies dans une courte partie pour que chacun retrouve ses repères.

Le jeu réunit Dynasty Warriors 3 et Xtreme Legends. Ses réglages Normal et Classique concernent les nouvelles fonctionnalités du remaster ; ils ne doivent pas être confondus avec le nouvel accès aux commandes du joueur 2.