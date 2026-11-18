Trois îles, une forme marine et un navire à personnaliser : le contenu de The Keepsake Sea, les éditions et l’accès Apple Arcade expliqués.

Disney Dreamlight Valley ouvre ses profondeurs le 18 novembre avec The Keepsake Sea. La nouvelle extension permet de prendre une forme marine, d’explorer des zones sous-marines et de rencontrer le capitaine Jack Sparrow. Pour les joueurs qui hésitent à revenir dans leur vallée, le changement touche autant l’exploration que la décoration.

L’aventure commence à la Plage enchantée, devant une statue contenant le message d’une vieille connaissance en détresse. C’est le point de départ annoncé par Gameloft pour rejoindre cette nouvelle région. Le contenu maritime demande l’extension et le jeu de base. La mise à jour apporte également des corrections aux joueurs qui restent dans leur vallée actuelle, comme le précise le journal officiel publié le 16 novembre.

La forme marine sert aussi dans votre vallée

La métamorphose propose des éléments de personnalisation pour le corps, les nageoires et les motifs de queue. Elle permet de continuer à interagir avec les villageois et ouvre de nouvelles possibilités de photos et de DreamSnaps.

Son intérêt dépasse les nouveaux décors. Une fois la forme débloquée, il devient possible de nager à la surface dans la vallée et dans les régions des extensions précédentes. Plonger dans les remous permet de récupérer des poissons. Pour un joueur qui retourne régulièrement dans ses anciennes zones, cette possibilité donne une raison de les parcourir autrement.

Jack Sparrow, Mégara et Wendy répartis sur trois îles

Les Rivages des naufrages accueillent Jack Sparrow et Milo Thatch, issu d’Atlantide, l’empire perdu. La Crique des Bonbons réunit Mégara et le capitaine Crochet dans un décor de desserts glacés. Wendy attend dans le Royaume englouti, qui s’étend au-dessus et au-dessous de l’eau.

L’extension relie ces lieux à quatre Gardiennes à réveiller. Chaque biome possède aussi sa partie sous-marine. Ce découpage donne plusieurs environnements à aménager, plutôt qu’un unique décor aquatique à traverser. Les plateformes permettent notamment de placer des objets à différentes hauteurs. La présentation officielle de l’extension détaille ces fonctions.

Dory devient un compagnon d’aventure qui aide à explorer les profondeurs et à trouver des objets. Sur terre, elle suit le personnage dans une bulle. Le navire pirate sert quant à lui à récupérer des objets avec une grue. On peut personnaliser sa voile et son pavillon, embarquer jusqu’à quatre villageois et aménager sa cabine avec les fonctions de cuisine, d’artisanat et de stockage.

Quelle édition faut-il posséder ?

Version Contenu à retenir Condition d’accès The Keepsake Sea standard Extension et 5 000 pierres de lune Posséder le jeu de base sur la plateforme concernée The Keepsake Sea Deluxe Extension, 10 000 pierres de lune, style de maison, vêtements et compagnons Polochon et Sébastien Posséder le jeu de base ; les suppléments distinguent cette édition de la standard Édition Apple Arcade Contenu de l’extension inclus selon Gameloft Accès à l’édition Arcade avec un abonnement actif

Les propriétaires du jeu de base peuvent acheter The Keepsake Sea séparément. L’édition standard inclut 5 000 pierres de lune. La Deluxe en prévoit 10 000, avec un style de maison, des vêtements et deux compagnons supplémentaires, Polochon et Sébastien. Le comparatif officiel des éditions permet de vérifier ce que contient chaque formule avant de choisir.

Les joueurs sur Apple Arcade bénéficient du contenu de l’extension avec leur édition, selon l’annonce de Gameloft. Pour un nouveau joueur sur une autre plateforme, un achat portant seulement le nom de l’extension suppose de disposer aussi du jeu complet. Il faut donc regarder le contenu du lot affiché dans sa boutique.

Un bonus à récupérer avant le 2 décembre

Les acheteurs de l’extension qui jouent entre le lancement et le 2 décembre peuvent obtenir une tenue exclusive pour leur forme marine. Une campagne Twitch Drops sur la même période prévoit aussi une apparence de navire, avec les conditions de participation à consulter sur les canaux officiels.

Gameloft signale enfin un problème connu sur Nintendo Switch qui peut empêcher la pêche dans les zones de Honeyglow Woods. Un correctif est en préparation. Ce point mérite d’être vérifié avant de consacrer sa session à une tâche de pêche dans cette région. Les autres joueurs recevront notamment des corrections concernant la maison qui pouvait disparaître après un changement de style et certaines interactions avec Dingo.