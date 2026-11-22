Aaron Christophel fait tourner Doom sur l’écran d’une clé USB. Les transferts pilotent le jeu, tandis que le stockage reste utilisable. Voici comment, et avec quelles limites.

Doom tourne sur le petit écran d’une clé USB, et une copie de fichier fait avancer son personnage. Aaron Christophel a détourné une MOVESPEED MSSU10-128GSR pour y installer le jeu. Le calcul se fait dans la clé : l’ordinateur relié en USB fournit les transferts qui servent de commandes. L’expérience reste limitée au premier niveau, sans son, mais le support continue aussi à stocker des fichiers.

Ce n’est donc pas une vidéo de Doom simplement envoyée à un écran miniature. Le projet transforme une information normalement banale, l’activité de lecture et d’écriture du stockage, en moyen de jouer. Une clé dépourvue de boutons possède finalement une forme de manette : les données que son propriétaire y fait circuler.

La clé cache deux processeurs, et seul celui de l’écran est modifié

Dans la présentation originale du portage, Christophel identifie deux circuits distincts. Le Silicon Motion SM2320G gère le stockage ; un C*Core CCM4101 pilote le petit écran couleur. C’est ce second composant qui reçoit le nouveau logiciel, tandis que le contrôleur chargé des fichiers reste intact.

L’écran de 428 × 142 pixels devait afficher des renseignements sur la clé. Le détourner ne consiste pas seulement à changer son dessin : son contrôleur exécute maintenant le jeu, avec ses propres ressources très réduites. La capacité de 128 Go inscrite sur le produit ne devient pas pour autant la mémoire de travail de Doom.

La vidéo originale d’Aaron Christophel consacrée à cette transformation accompagne les fichiers et les explications techniques du projet.

Le passage consacré aux commandes commence autour de 13 min 40 ; la traversée du niveau se poursuit jusqu’à environ 16 min. Dans sa conclusion, Christophel précise avoir utilisé l’IA pour l’aider à analyser le matériel et à réaliser le portage. Le code et les notes publiés permettent de retrouver les mécanismes décrits, au-delà de cette présentation.

Copier pour avancer, lire pour tourner, faire les deux pour tirer

Le document qui explique les commandes par transfert part d’une contrainte : le contrôleur d’écran n’a pas sa propre connexion USB. Il peut en revanche demander au contrôleur de stockage combien de données ont été lues ou écrites. Ce lien interne, appelé I²C, lui fournit les compteurs nécessaires.

Le logiciel surveille leur évolution pour reconnaître le débit dans chaque sens. En utilisation simple, écrire un fichier fait avancer, en lire un fait tourner à droite et combiner les deux déclenche le tir. Le transfert n’est pas une partie du niveau : c’est un signal que le jeu interprète.

Le programme facultatif doomctl.py rend le principe plus commode. Il traduit les touches du clavier en transferts précisément dosés : les flèches permettent de se déplacer et de tourner, tandis que Ctrl ou Espace servent notamment à tirer et à ouvrir les portes. Ce programme agit comme un traducteur de commandes ; il ne remplace pas le moteur exécuté sur la clé.

Le choix du débit est essentiel. Envoyer une quantité fixe ne suffirait pas : selon l’instant où la clé consulte ses compteurs, elle pourrait découper cette quantité entre deux relevés et comprendre une mauvaise commande. Un trafic maintenu pendant l’appui garde un sens plus régulier. Deux programmes pilotant simultanément le support mélangeraient toutefois leurs transferts.

Une image minuscule, mais une horloge de jeu qui reste à sa cadence

Les notes de portage détaillent les mesures du créateur : le rendu atteint environ 13 images par seconde, alors que la logique du jeu continue autour de 35 étapes par seconde. L’image est donc saccadée sans que cela signifie automatiquement que tout le jeu avance au ralenti. Ce sont des mesures de l’auteur, pas un essai réalisé par Menow.

Pour conserver l’ensemble de la scène et la barre d’état, l’image 320 × 240 est réduite à 160 × 120 au centre de l’écran. La première méthode rognait des lignes et supprimait des informations utiles. Ici, réduire l’image sert à la fois la lisibilité et le temps nécessaire pour envoyer les pixels.

Un autre obstacle tient à la fréquence du processeur : la documentation mentionne 200 MHz, mais le créateur mesure 40,2 MHz sur son exemplaire. Une mauvaise hypothèse à ce niveau faussait aussi les délais et les commandes. L’origine de cet écart reste non résolue ; il ne faut pas transformer une piste d’amélioration en gain de fluidité déjà obtenu.

Un exploit de détournement, pas une console de poche prête à l’emploi

Le projet repose sur DMC100-DOOM, un portage adapté aux petits microcontrôleurs. Seule la carte E1M1 tient dans la mémoire disponible et la clé ne possède pas de dispositif sonore. La latence annoncée des commandes est de l’ordre de 100 ms : cette réalisation démontre surtout un mécanisme ingénieux, pas le confort d’un jeu de tir moderne.

La modification demande aussi d’ouvrir le matériel et de programmer le circuit d’écran au moyen d’une sonde adaptée. Les fichiers fournis ne s’installent pas en glissant simplement Doom dans un dossier. Le créateur demande de sauvegarder le logiciel d’origine avant son remplacement, afin de pouvoir retrouver l’affichage normal.

Le contraste fait tout l’intérêt de cette clé : son travail principal reste de transporter des fichiers, mais ce travail produit aussi les gestes nécessaires pour traverser un niveau. Le joueur ne tient pas une manette minuscule entre ses doigts. Il pilote un jeu en faisant travailler le stockage.