Doogee Note 70 : un écran au dos comme Xiaomi, mais que peut-il vraiment afficher ?

Le Doogee Note 70 associe un écran principal de 6,71 pouces à un petit affichage arrière de 1,8 pouce. Cette particularité attire immédiatement l’œil. Elle ne suffit pourtant pas à en faire un équivalent des Xiaomi Pro : les fonctions de cet écran restent à préciser et la fiche annoncée conserve plusieurs choix d’entrée de gamme.

Une horloge visible, des usages encore à démontrer

Les images promotionnelles montrent un cadran au dos. En revanche, ni un retour vidéo pour se photographier avec le capteur arrière, ni l’affichage des notifications n’est établi à ce stade. Le détail des visuels déjà diffusés souligne justement cette absence d’explication. Il faut donc distinguer la présence physique du deuxième écran des usages que l’on serait tenté de lui attribuer.

La résolution, la technologie des dalles et leur fréquence ne sont pas davantage précisées dans les informations consultées. Impossible, pour l’instant, de conclure sur leur finesse ou leur lisibilité au soleil.

Ce que la fiche annoncée permet déjà de comprendre

Élément Information annoncée Écran principal 6,71 pouces Écran arrière 1,8 pouce ; fonctions détaillées non communiquées Puce Unisoc T7250, réseau 4G Batterie 6 500 mAh Photo principale / selfie 13 Mpx / 8 Mpx Mémoire et stockage 4/128, 6/128 ou 6/256 Go Système annoncé Android 17

Ces caractéristiques figurent dans la présentation du Note 70 publiée le 22 novembre. Les grands anneaux du module photo ne prouvent pas, à eux seuls, la présence de trois appareils aux usages différents. Il faut attendre le détail des capteurs avant de parler d’ultra grand-angle ou de zoom.

Le point à vérifier avant de le chercher en France

La capacité de batterie ne renseigne pas encore sur une autonomie mesurée. De même, la 4G annoncée signifie qu’il ne faut pas attendre une connexion 5G. Aucun tarif ni calendrier français vérifiable ne permet actuellement de juger son rapport équipement-prix. Le deuxième écran est bien le fait nouveau ; son utilité réelle attend encore une démonstration et une fiche complète.