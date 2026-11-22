Build-A-Bear dévoile sa peluche Donkey Kong et un tonneau à fixer à sa main. Les fiches américaines sont en ligne ; la disponibilité française reste à préciser.

Donkey Kong arrive en peluche chez Build-A-Bear, avec un tonneau à accrocher à sa main

Donkey Kong rejoint Build-A-Bear sous la forme d’une peluche à fourrure brune et cravate rouge marquée DK. Un accessoire reprend aussi son célèbre tonneau : il peut se fixer à la main du gorille. Les fiches officielles américaines sont désormais en ligne, mais leur présence ne confirme pas une commercialisation ou une livraison en France.

Après la silhouette, le produit est dévoilé

Nintendo Life a actualisé son article le 22 novembre après le teasing de la semaine. Le changement est concret : la silhouette laisse place aux visuels du produit. La fiche officielle de la peluche confirme son apparence et la référence 035702.

Le fabricant conserve les signes immédiatement reconnaissables du personnage : fourrure brun foncé et grande cravate rouge portant ses initiales. Il propose une version déjà rembourrée et une option non rembourrée destinée à une préparation en atelier. Cette dernière suppose donc de pouvoir accéder à ce service ; ce n’est pas un détail équivalent à un simple choix d’emballage pour une commande distante.

Le tonneau est un accessoire distinct

La présentation officielle du coffret avec tonneau sépare bien les deux éléments. La peluche reprend la référence 035702 et le tonneau la référence 035536. Build-A-Bear précise que l’accessoire se fixe à la main du personnage.

Pour comparer les versions, regardez donc le contenu exact du coffret plutôt que la seule photo principale. La peluche seule et l’ensemble avec tonneau sont deux présentations différentes. Aucun dispositif électronique ni usage avec la console n’est annoncé sur ces fiches : l’intérêt est celui d’un objet Nintendo à collectionner ou à offrir.

Le marché français reste à vérifier

Les disponibilités constatées concernent le site américain. Elles ne permettent pas de promettre un stock français, un retrait en atelier local ou un coût livré en euros. Avant une éventuelle commande depuis la France, il restera à confirmer les pays desservis et le montant final, frais compris. Le produit est bien identifié ; son accès pour un acheteur français constitue encore la question ouverte.