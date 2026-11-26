L’Inspire 2 et dix autres références DJI arrivent à la fin de leur assistance officielle le 1er décembre 2026. L’avis du fabricant, disponible sur son site français, concerne les renseignements sur ces produits, l’aide technique et leur maintenance. Des caméras, des écrans, une radiocommande et du matériel de vol en immersion figurent aussi dans la liste.

Les onze références à vérifier

Le calendrier officiel de DJI regroupe les appareils suivants au 1er décembre. Les trois variantes de CrystalSky et les deux modèles de Goggles comptent séparément, d’où le total de onze références.

Produit concerné Type de matériel Inspire 2 Drone de prise de vues Zenmuse X4S Caméra sur nacelle Zenmuse X5S Caméra sur nacelle CrystalSky 7,85 pouces Ultra Brightness Moniteur CrystalSky 7,85 pouces High Brightness Moniteur CrystalSky 5,5 pouces High Brightness Moniteur DJI Smart Controller Radiocommande avec écran Tello IronMan Édition Iron Man du petit drone Tello DJI Goggles Lunettes de première génération DJI Goggles RE Lunettes Racing Edition DJI FPV System Système de transmission numérique

La mention Tello vise l’édition IronMan : elle ne permet pas d’étendre automatiquement cette échéance à tous les produits Tello. Même attention avec le Smart Controller, dont le nom ne désigne pas toutes les radiocommandes à écran commercialisées depuis par DJI.

Un écosystème de tournage peut perdre plusieurs éléments d’un coup

L’Inspire 2 constitue une plateforme de prise de vues, avec une caméra montée sur une nacelle détachable. Sa présentation technique officielle décrit l’utilisation de caméras Zenmuse, deux batteries et un système de transmission permettant au pilote et à l’opérateur de travailler ensemble. Avec la Zenmuse X7, DJI annonçait une captation jusqu’en 6K CinemaDNG/RAW ou 5,2K Apple ProRes.

La fin d’assistance ne concerne donc pas forcément un appareil isolé dans un sac. Une équipe équipée d’un Inspire 2, d’une X5S et d’un écran CrystalSky retrouve trois de ses éléments de travail dans la même échéance. Si un de ces maillons tombe en panne, conserver les autres ne suffit pas à rétablir une configuration opérationnelle.

Pour un achat d’occasion, le point décisif devient la référence de chaque élément compris dans le lot. Un ensemble vendu comme un équipement professionnel complet peut présenter un intérêt technique tout en n’ayant plus accès à la maintenance du constructeur. L’état du drone ne renseigne pas, à lui seul, sur celui de la caméra, de l’écran ou de la radiocommande.

Le FPV System cité est le système numérique de 2019

Il ne faut pas confondre cette ligne avec le drone prêt à voler DJI FPV lancé plus tard. Dans son annonce du 31 juillet 2019, DJI présentait un ensemble composé d’une unité de transmission Air Unit, d’une caméra, de lunettes et d’une radiocommande. L’unité pouvait équiper un drone de course construit autour de ce système.

Le manuel de cette génération décrit une transmission vidéo en 720p à 120 images par seconde et une latence minimale annoncée de 28 millisecondes, dans son mode à faible latence. Ces caractéristiques expliquent sa fonction : transmettre l’image de pilotage vers les lunettes, et non constituer à elles seules un aéronef complet. C’est cette génération de matériel qu’il faut identifier sur sa facture et ses accessoires.

Pour un propriétaire qui observe déjà un dysfonctionnement, l’action utile est de contacter DJI avant l’échéance afin de connaître la prise en charge encore possible de son cas. L’avis ne garantit pas qu’une demande déposée la veille pourra être réparée : il faut obtenir une réponse sur le matériel concerné.

Le document annonce une fin de services. Il ne décrit ni une désactivation à distance, ni un blocage général des vols au 1er décembre. Un appareil encore fonctionnel et un appareil réparable par son fabricant sont deux réalités différentes. Pour un tournage ou une utilisation régulière, c’est cette seconde possibilité qui disparaît et qu’il faut intégrer au coût réel de conservation du matériel.