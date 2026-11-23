Le direct du 24 novembre détaillera la prochaine mise à jour de Diablo IV. Double boss, nouveaux arbres et récompense Twitch figurent au programme.

Un combat saisonnier avec deux boss au lieu d’un : c’est l’un des changements que Blizzard présentera pour Diablo IV mardi 24 novembre à 20 h, heure de Paris. Le studio a fixé ce rendez-vous pour détailler la prochaine mise à jour, ses systèmes de progression et l’équilibrage des classes. Une dague cosmétique sera également proposée aux spectateurs Twitch admissibles.

Le prochain butin et la progression au programme

Dans son annonce officielle, Blizzard prévoit de montrer une quête saisonnière et le combat de repaire remanié. Les objets horadriques, une nouvelle catégorie de légendaires, possèdent des affixes qui interagissent avec le système de talisman. Deux arbres supplémentaires, War Plans Tactics et Tyrael’s Boons, seront aussi détaillés, avec des changements aux arbres existants et aux classes.

Pour un joueur qui prépare son prochain personnage, ces sujets n’ont pas la même portée. Un nouvel ennemi change un affrontement ; des modifications d’objets ou d’arbres de progression peuvent peser sur la façon de construire son personnage. C’est précisément l’articulation entre ces systèmes qu’il faudra regarder dans la présentation, plutôt que de décider dès maintenant qu’une classe deviendra la meilleure.

Le 24 novembre est la date du direct, pas une confirmation que tous les changements seront jouables ce soir-là. L’annonce décrit ce qui sera expliqué ; elle ne fournit pas encore un bilan d’essais de la version finale ni une liste complète de valeurs d’équilibrage.

Trente minutes sur Twitch pour la dague Noxoiect

Le direct sera diffusé sur les chaînes officielles Diablo de Twitch et YouTube. Pour obtenir le cosmétique Noxoiect, il faudra regarder 30 minutes d’une diffusion Diablo IV avec Drops activés sur Twitch. La période se termine le 25 novembre à 20 h Paris. Suivre le programme uniquement sur YouTube ne remplit pas cette condition.

La procédure annoncée implique de relier Twitch à Battle.net, puis de réclamer la récompense dans Twitch. Regarder ne suffit donc pas à garantir qu’elle apparaîtra spontanément dans le jeu. Une récompense réclamée expire après sept jours si aucun compte Battle.net n’est relié. Les diffusions en arrière-plan ou dans un onglet inactif ne comptent pas ; multiplier les chaînes simultanées n’accélère pas la progression. Vous pouvez en revanche changer de chaîne admissible sans perdre votre avancée.

Blizzard indique que l’on peut participer depuis un navigateur PC ou Mac, ou l’application Twitch sur Android et iOS. Les applications Twitch pour consoles et téléviseurs ne prennent pas ces Drops en charge. Le studio précise également que posséder Diablo IV ou son extension n’est pas nécessaire pour accumuler la progression et obtenir le Drop.

Ce qui restera à vérifier pendant la présentation

Une séquence de questions-réponses est prévue à la fin. Ce sera notamment l’occasion de préciser les interactions annoncées et de confronter les nouveautés aux questions des joueurs. Les notes définitives et le calendrier de déploiement devront ensuite permettre de distinguer les changements retenus des éléments encore en discussion.

Pour suivre depuis la France, le rendez-vous est donc bien mardi à 20 h. La présentation pourra se regarder sur YouTube ; la récompense demande, elle, de passer par une diffusion Twitch admissible.