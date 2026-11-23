Déverrouillage par montre permet d’utiliser une Pixel Watch portée au poignet pour ouvrir un téléphone Pixel compatible. Les codes restent nécessaires et la fonction comporte des conditions de sécurité.

Déverrouillage par montre permet d’ouvrir un téléphone Pixel avec une Pixel Watch portée au poignet. Lorsque les appareils sont proches, balayez l’écran de verrouillage du téléphone vers le haut ou touchez une notification. La montre doit être déverrouillée, associée en Bluetooth et disposer d’un code.

Google demande un Pixel 4a ou ultérieur sous Android 13 ou plus récent, protégé par code ou biométrie. Ce fonctionnement ne concerne pas les tablettes ni tous les téléphones Android.

Configurer la clé au poignet

La notice française de Google indique : Google Pixel Watch > Préférences de la montre > Sécurité > Déverrouillage par montre. Suivez l’assistant. La configuration peut demander 24 à 48 heures.

Un déverrouillage habituel par code ou biométrie est requis au moins une fois par jour. Cette exigence explique pourquoi la montre ne remplace pas définitivement votre méthode principale.

Une notification permet de refermer le téléphone

La montre vous avertit lorsqu’elle a déverrouillé le mobile. Si ce n’était pas intentionnel, appuyez sur Verrouiller sur la montre. Pour réactiver ensuite la fonction, identifiez-vous sur le téléphone.

Le cas d’usage est concret : vous voulez lire un message, mais votre empreinte n’est pas reconnue. La montre aide à ouvrir le téléphone à proximité ; elle n’est pas conçue pour déverrouiller un appareil laissé à l’autre bout de la pièce. Si le geste échoue, rapprochez les appareils et contrôlez le Bluetooth avant de refaire toute la configuration.

Un blocage peut venir d’un autre réglage

Extend Unlock ne peut pas fonctionner simultanément avec Déverrouillage par montre. Un compte professionnel peut également interdire cette possibilité. Ces deux conditions sont à vérifier si l’option refuse de s’activer malgré des appareils compatibles.

Ne confondez pas ouvrir le téléphone avec le verrouiller lorsqu’on s’en éloigne : il s’agit d’une autre fonction. Le réglage décrit ici sert à simplifier un accès volontaire, tout en conservant une identification classique et une notification qui permet de reprendre la main.