Deltarune : le chapitre 6 se joue du début à la fin, mais Toby Fox ne veut pas le précipiter

Le chapitre 6 de Deltarune existe désormais sous une forme jouable du début à la fin. Toby Fox précise toutefois qu’il reste du travail avant les tests complets et ne donne pas de date de sortie. Le chapitre 7, lui, a commencé son développement. Pour les joueurs qui attendent la suite, le progrès est tangible, mais « jouable » ne signifie pas encore « prêt à télécharger ».

Ce qui est déjà construit dans le chapitre 6

Dans sa lettre d’information de l’automne 2026, le créateur explique que les cartes, les événements et les combats existent. Certaines scènes importantes doivent encore être améliorées dans leur présentation, et un événement optionnel prend plus de temps.

Il indique que la localisation et des vérifications préliminaires devraient avoir démarré au moment où les lecteurs découvrent son message. Le chapitre est présenté comme relativement court, mais cette durée ne le pousse pas à accélérer sa finition. La prochaine prise de parole est prévue lorsque la localisation sera terminée.

Pourquoi un chapitre jouable n’est pas encore une version de sortie

Le stade décrit est celui d’une structure complète. Il permet d’enchaîner l’aventure, ce qui diffère d’une succession de scènes isolées. Cela laisse néanmoins plusieurs questions à régler avant la publication : la présentation doit être cohérente, les événements doivent se déclencher correctement et l’ensemble doit être vérifié au-delà d’un parcours interne.

Ce sont ces étapes restantes qui empêchent de déduire une date à partir du simple mot « terminé ». Toby Fox ne dit pas que le chapitre est commercialement prêt. Pour éviter une fausse attente, il faut conserver la différence entre l’existence du parcours et sa validation finale.

Le chapitre 7 avance en parallèle

Des membres de l’équipe ayant achevé leur travail sur le chapitre 6 sont passés au suivant. Toby Fox a présenté des événements et des dialogues à ses collaborateurs, tout en gardant une partie de l’histoire pour plus tard. Ce relais montre une progression du projet ; il ne permet pas d’établir que les deux chapitres sortiront ensemble.

Le message comprend aussi un aperçu lié à Queen. Les personnes qui souhaitent garder la découverte intacte peuvent lire les nouvelles de développement sans ouvrir cette scène. Un aperçu du futur contenu n’est pas indispensable pour comprendre l’état du chantier.

Pour le public français, aucune date locale, nouvelle traduction française ni condition de distribution ne doit être déduite de cette annonce de localisation. Le prochain repère fiable sera l’actualisation promise par le créateur, puis une annonce explicite des plateformes et de la disponibilité.