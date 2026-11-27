La collaboration Metal Gear Solid Δ commence le 27 novembre dans Delta Force. Les activités et récompenses ne partagent pas toutes les mêmes conditions.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater s’invite dans Delta Force à partir de ce 27 novembre. La collaboration met Naked Snake à l’affiche et décline l’infiltration à travers des cartons et des apparences d’armes. Toutes les récompenses ne s’obtiennent cependant pas de la même manière : certaines reposent sur des missions, tandis que la tenue de Snake appartient à une offre distincte.

Le retour du carton, avec des missions à accomplir

Dans son annonce internationale de la collaboration, l’équipe détaille plusieurs parcours. L’action permettant de se dissimuler dans un carton figure parmi les récompenses d’activités à durée limitée. Les modalités dépendent du mode : il faut consulter les missions correspondantes, plutôt que supposer qu’une connexion débloque automatiquement tout le contenu.

Le calendrier international indique une échéance au 17 décembre pour les activités liées au carton. Cette date ne doit pas être confondue avec la fin des autres volets de l’événement. Le compte à rebours affiché dans votre version du jeu reste le repère à suivre pour l’heure exacte de clôture.

Une apparence de SR-3M accessible en jouant

L’autre récompense mise en avant est une apparence légendaire Metal Gear pour le SR-3M. Elle s’inscrit dans une progression annoncée jusqu’au 27 décembre. Des objectifs d’activité, notamment la survie pendant les parties, permettent de franchir des paliers. Il faut accomplir les conditions prévues : le lancement de la collaboration ne signifie pas que l’objet est immédiatement déposé dans chaque inventaire.

Cette distinction aide à choisir ses priorités. Un joueur venu surtout pour le clin d’œil du carton doit regarder l’activité et son échéance ; celui qui vise le SR-3M doit suivre la progression de l’événement concerné. Les différentes dates expliquent pourquoi une récompense peut encore être accessible alors qu’une autre ne l’est plus.

Snake à l’affiche ne signifie pas Snake offert

Le visuel promotionnel représente Naked Snake, dont l’apparence est associée à l’opérateur Nox. Elle ne fait pas partie de la récompense gratuite SR-3M décrite ci-dessus. Il serait trompeur de présenter l’événement comme une distribution gratuite de la tenue de Snake à tous les joueurs.

Enfin, les mises à jour des 26 et 27 novembre sont annoncées sans interruption planifiée des parties. L’équipe conseille de relancer le jeu si leur installation pose problème ; un client trop ancien doit être mis à jour pour permettre la connexion. Avant de chercher une activité absente, vérifiez que votre jeu a bien reçu la mise à jour de la collaboration.