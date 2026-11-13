Death Stranding 2 arrive dans le PS Plus : quel abonnement suffit pour y jouer ?

Death Stranding 2: On the Beach rejoint le catalogue PlayStation Plus sur PS5 le 17 novembre. Sony l’annonce pour les abonnés Extra et Premium. Extra suffit pour télécharger le jeu. Si vous avez Essential, l’annonce ne vous donne pas accès au jeu par votre formule actuelle.

Sur PS5, la différence se joue au niveau de votre abonnement

Le catalogue de novembre annoncé par PlayStation France classe le titre dans la section Extra et Premium et indique la PS5 comme plateforme. La présence du jeu dans le catalogue vous permet de jouer tant que votre abonnement éligible est actif et que le jeu y figure. L’ajouter à votre bibliothèque ne vous donne pas une licence permanente.

Le jour de l’ajout, connectez-vous sur votre PS5 avec le compte qui détient l’abonnement. Cherchez le titre dans le catalogue PlayStation Plus et ouvrez sa fiche. Vérifiez que vous avez sélectionné la version incluse dans l’abonnement avant de lancer le téléchargement. Si vous jouez sur PC, la version Windows existe séparément. Cette annonce concerne le catalogue PS5.

À quoi s’attendre si vous découvrez la série

Sam reprend la route pour relier de nouveaux territoires au réseau chiral. L’Australie sert de terrain à une aventure où la préparation du trajet compte autant que le combat. Le relief, le poids du chargement, les tempêtes et la pluie qui accélère le vieillissement peuvent vous obliger à changer d’itinéraire. Les équipements et les infrastructures donnent d’autres moyens d’atteindre la destination quand le chemin direct devient impraticable.

Comme l’histoire poursuit celle du premier Death Stranding, un récapitulatif peut aider à retrouver les personnages et leur rôle. Pour juger si le jeu vous convient, demandez-vous surtout si vous aimez préparer une traversée, adapter votre chargement et résoudre un problème de terrain au fil de la route.

Les autres jeux de novembre n’exigent pas tous la même formule

Sony annonce aussi Atomfall et Dragon Quest III HD-2D Remake dans le catalogue Extra et Premium. Soul Reaver 2 et Freedom Wars Remastered figurent dans la section Premium. Si vous envisagez de changer de formule uniquement pour Death Stranding 2, vérifiez donc d’abord votre abonnement actuel : le palier Extra couvre déjà ce jeu.