Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters donne accès à 25 combattants supplémentaires sans les acheter, du 24 novembre au 1er décembre 2026 à 2 h, heure de Paris. La campagne concerne la version gratuite sur PS5, Xbox Series X et S et PC via Steam. Une occasion d’essayer d’autres personnages, avec une limite à connaître : leur déblocage disparaîtra à la fin de l’opération.

Team Ninja accompagne ainsi le trentième anniversaire de la série. Les horaires de la campagne officielle Core Fighters correspondent à une semaine complète, commencée le 24 novembre à 2 h en France métropolitaine.

Des personnages à essayer, sans déblocage définitif

La sélection temporaire comprend notamment Ayane, Hitomi, Hayate, Ryu Hayabusa, Momiji, Rachel, Tamaki et Nyotengu. Les personnages sont utilisables dans les modes concernés de Core Fighters, y compris l’entraînement, les combats en ligne et le mode photo.

Aucun achat de personnage n’est requis pour participer pendant cette période. En revanche, l’offre ne fournit pas de clé de déblocage permanente. Après le 1er décembre à 2 h, il faudra posséder celle du combattant choisi pour continuer à l’utiliser.

Les progrès et les récompenses obtenus pendant l’essai sont conservés et restent accessibles si le personnage est ensuite débloqué. Attention également aux tenues : acheter un costume pendant la campagne ne prolonge pas l’accès au combattant. Sans sa clé, cette tenue ne sera plus utilisable après la fin de l’essai.

La mise à jour 1.19 ajoute aussi une arène et des réglages en ligne

Cette ouverture temporaire du casting est distincte de la mise à jour gratuite 1.19, publiée le 24 novembre. Celle-ci apporte une tenue anniversaire pour dix personnages, des lunettes, des titres commémoratifs et une arène dédiée aux trente ans de la série. Le nombre de costumes ajoutés ne correspond donc pas aux 25 combattants de l’essai.

Le correctif comporte aussi des changements pratiques : l’état du réseau peut désormais être affiché dans les parties classées et les salons. Un réglage de priorité pour la recherche d’adversaires arrive sur PS5 et Steam ; Team Ninja précise qu’il n’est pas disponible sur Xbox Series. Le mode photo reçoit de son côté une option pour orienter le regard vers la caméra.

Pour profiter des personnages temporaires, il faut bien utiliser Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters. L’annonce porte sur cette édition et ces plateformes, pas sur une gratuité générale de toutes les versions historiques de Dead or Alive 6.