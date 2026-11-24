Le chapitre Terrifier est disponible. Art le Clown tire ses outils au hasard et certaines provocations augmentent leur dangerosité : le fonctionnement expliqué.

Dead by Daylight : Art le Clown débarque avec des provocations qui renforcent ses armes

Art le Clown rejoint Dead by Daylight avec le chapitre Terrifier, sorti le 24 novembre. Son pouvoir repose sur cinq objets tirés d’un sac, mais le personnage ne se contente pas d’attaquer : certaines provocations augmentent la dangerosité de tout son arsenal. Ses gestes moqueurs ont un effet sur la poursuite, à condition de viser un survivant dans le bon état.

Le chapitre accompagne la mise à jour 10.3.0. Sienna Shaw arrive également parmi les survivants, et le centre commercial Hartshorne Mall rejoint les environnements du jeu. Le sac et les provocations donnent au tueur une manière de jouer qui exige de varier ses attaques.

Deux choix à chaque ouverture du sac

Dans sa présentation du personnage publiée sur Xbox Wire, Behaviour Interactive détaille les cinq objets : un fléau, un lance-flammes, une arme à feu, une bouteille d’acide et un klaxon de vélo. Leur usage diffère, ce qui oblige à adapter l’attaque à l’outil disponible plutôt qu’à reproduire une seule poursuite.

Les notes officielles de la version 10.3.0 précisent le fonctionnement du tirage : le sac propose deux objets au choix, renouvelés aléatoirement à chaque ouverture. Chacun est à usage unique, et refermer le sac déclenche un délai de dix secondes avant de le rouvrir.

Le joueur conserve ainsi une décision à prendre, même s’il ne sélectionne pas librement l’ensemble de son équipement. La portée et la situation comptent : Behaviour présente par exemple l’arme à feu comme utile à distance, mais moins aisée à viser au contact.

Une provocation utile dépend de l’état de la cible

Les attaques alimentent un système de dangerosité propre aux objets. Infliger l’état de torture à un survivant augmente la dangerosité de l’objet utilisé ; au maximum, celui-ci devient capable de mettre à terre un survivant déjà blessé. Atteindre ce niveau a toutefois une contrepartie : le nombre de points nécessaire aux autres objets pour atteindre leur maximum augmente d’un point.

Enchaîner une attaque avec un autre objet sur une cible déjà sous torture la met à terre et lui applique l’état terrifié. C’est cet état qui rend possible la provocation manuelle utile au sac. La cible doit être à terre et porter l’état terrifié, à moins de six mètres. La provocation augmente alors d’un point la dangerosité de tous les objets et retire cet état à la cible. Les notes décrivent aussi une provocation automatique pour les survivants accrochés. Ce sont ces séquences qui transforment la gestuelle du clown en élément de jeu.

Du côté des survivants, reconnaître l’outil tenu et le niveau de menace devient donc utile pour anticiper la poursuite. La version finale a également été ajustée après les essais publics : la flaque d’acide dure notamment 1,5 seconde et l’état de torture 40 secondes, d’après les changements publiés entre la version de test et la sortie. Les habitudes prises pendant la bêta ne se transposent pas toutes à l’identique.